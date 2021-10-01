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「安平鄉土大家說」投票送好禮 特獎1萬元住宿券

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所舉辦「安平鄉土大家說」策展審議計畫線上票選，有好禮相送。圖／擷取畫面
台南市安平區公所舉辦「安平鄉土大家說」策展審議計畫線上票選，有好禮相送。圖／擷取畫面

台南市安平區「安平鄉土大家說」策展審議計畫線上票選從今天起到10月10日，區公所祭出好禮，只要投票成功就可參加抽獎，獎項有住宿券、餐券等，可要把握機會。

「安平鄉土大家說」經公民大會邀請公民熱烈討論，產生了6個與文化創意、歷史、藝術、教育等兼具實用及創意的方案，安平區公所邀請全台民眾10月1日至10日（日）進行票選，得票數前3名的方案，將由公所列案依序執行。只要年滿14歲的中華民國國民，皆符合投票資格。投票網址

凡投票成功即獲得抽獎資格，獎項如下：

特獎：台南大員皇冠假日酒店雙人住宿券1張1名 (價值10000元)。

頭獎：台南大員皇冠假日酒店元素餐廳餐券3名 (價值1430元)。

2獎：周氏蝦捲餐券4名 (價值500元)。

3獎：台南大員皇冠假日酒店旅行盥洗收納包 (價值688元)、多功能

護照夾 (價值299元)隨機5名。

4獎：劍獅醫療口罩1盒30名 (價值100元)等。

台南市長黃偉哲表示，公民參與是民主政治發展的成熟體現，也是公民力量的展現。今年度共有安平、中西、仁德及歸仁區4個區公所辦理公民參與計畫，各區辦理形式不同，但都卯足勁，期待讓審議式民主的概念更加普及，引進更多的社區、非營利組織等相關組織參與，讓更多的想法、做法、願景充分反映於市政執行方針中。

台南市安平區公所舉辦「安平鄉土大家說」策展審議計畫線上票選，有好禮相送。圖／擷取畫面
台南市安平區公所舉辦「安平鄉土大家說」策展審議計畫線上票選，有好禮相送。圖／擷取畫面

台南 投票 酒店

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