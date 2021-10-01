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北港媽祖醫院葉克膜團隊才成立 就從鬼門關救回兩命
雲林縣北港鎮58歲黃姓男子突然喘不過氣，意識不清陷入休克，被緊急送北港媽祖醫院急診，由心臟外科才剛成立的葉克膜團隊很快接手搶救，撿回一命，無獨有偶，60歲的陳姓男子也同樣患心臟病，到院前心跳停止，一樣被從鬼門關救回一命，兩人已順利出院，感謝醫院搶救得宜，讓他們喜獲重生。
黃男本月初心臟病發，昏倒送醫，疑因心肌炎併心因性休克住進加護病房，當晚休克情形惡化，且併發急性腎衰竭，心臟血管外科醫師連禹軒啟動葉克膜團隊，緊急搶救，病情大為改善，經住院診治，昨天順利出院。
北港鎮陳姓男子也身體不適多天，本月初忽然喘不過氣，自行叫救護車送醫院，不幸到院前心臟驟停，急診執行心肺復甦術15分鐘後仍無脈搏，緊急由葉克膜團隊接手，及時挽回生命徵象，醫院說，陳男心臟停止係因為肺炎重症併發低血氧，急性腎衰竭及代謝性酸中毒，經轉加護病房悉心照護之下，11天後順利出院。
兩人到鬼門關走一回，經搶救得宜喜獲重生，感謝醫院即時救命。醫師連禹軒說，心臟急救分秒必爭，生死關頭葉克膜發揮功能，讓瀕死患者爭取活命機會，葉克膜團隊一成立就順利救回兩命，團隊成員振奮不已。
由院長吳錫金親自領軍的葉克膜團隊，成員包含副院長馮逸卿及外科部長莊皓宇、急診主任沈朝賢、急重症中心主任賴慶元、心血管外科主任陳偉華、心臟內科主任鄭初發、醫師張丁權、逯新民及連禹軒，陣容堅強，讓雲林沿海偏鄉也擁有醫學中心等級的急重症醫療服務，實為重症急救佳音。
生死一瞬間！吳錫金除感謝葉克膜團隊發揮救心、救命功能，也提醒民眾遇到有人忽然倒地、摸不到脈搏，切勿慌張，第一時間盡速向119求救，爭取黃金急救時間，讓患者有機會活命。
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