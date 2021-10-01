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改裝車噪音深夜擾民 台南山區將設聲音拍照科技執法
台南白河分局轄內172線、174線及175線是改裝車愛好地點，山區夜深人靜「連針掉地上都聽得見」更遑論改裝汽機車引擎聲，加上地區居民習慣早睡，引發困擾。白河警除原每周五、六固定規劃勤務外，自10月1日淩晨起不定時、不定點且密集實施路檢，首日計通報噪音車8部、舉發車輛改裝2件、無照1件。
白河分局也會同台南市環境保護局，將於10月5日在172線仙草埔段設置「車輛排氣管聲音照相科技執法」，以科技代替人力，以更準確有效的方式取締噪音車。且主動協調環保局、監理站、交通警察大隊規劃執行「環、警、監聯合稽查」，透過「一條龍」各司其職、相互合作，期能遏止改裝車、噪音車橫行。
白河分局長陳明宏表示，維護山區交通安全與安寧警方責無旁貸，白河警今年迄今已通報環保局召回檢驗137件噪音車、取締改裝車186件、危險駕駛11件，將持續不定時、不定點戮力取締，也提醒民眾切勿任意改裝車輛，進入山區降低速度。民眾若有發現噪音車，也可至「噪音車檢舉網站」檢舉，共同維護交通安全及安寧。
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