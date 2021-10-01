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荒廢30年 嘉義鹿草聖家貧民醫院活化轉型為醫療博物館

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
第9屆醫療奉獻獎得主，已故匈牙利籍葉由根神父，生前造福無數身心障礙者，被稱譽「華人社會史懷哲、台灣啟智教育之父」。記者魯永明／翻攝
第9屆醫療奉獻獎得主，已故匈牙利籍葉由根神父，生前造福無數身心障礙者，被稱譽「華人社會史懷哲、台灣啟智教育之父」。記者魯永明／翻攝

天主教耶穌會1961年在嘉義偏鄉鹿草鄉開辦「聖家貧民醫院」，派匈牙利傳教士葉由根神父、晁金名修士，分別擔任醫師、調劑藥品，守護貧苦者生命健康逾20年，有如「守護天使」，兩人生前先後榮獲醫療奉獻獎，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。

「那裡有需要，我就往那裡去！」葉由根生前造福無數身心障礙者，被稱譽「華人社會史懷哲、台灣啟智教育之父」，葉本名史蒂夫（Stephen），1911年生在匈牙利，1936年到大陸傳教，取得醫師執照行醫，後因共產黨迫害，1955年來台，在鹿草鄉開貧民醫院，1973年到新竹辦仁愛啟智中心、華光智能發展中心及晨曦學園，1998獲第9屆醫療奉獻獎，2009年蒙主寵召，享壽98歲，身後捐大體給輔大醫學系。

晁金名1908年生在匈牙利，初中畢業進入鐘表工廠，25歲加入耶穌會，31歲赴大陸傳教，大陸淪陷遭囚禁，自修藥事專長，1956年來台落腳嘉義，擔任葉由根搭檔，後來接手貧民醫院，救人無數，1983年醫院結束，他持續募集藥品、舊衣，濟助國外落後地區，1996年工作時去世，享年88歲，辭世10年獲第16屆醫療奉獻獎。

關愛故鄉公共服務協會常務理事蕭英偉說，貧民醫院曾長期守護偏鄉民眾生命健康，產生2位醫療奉獻獎神父修士，遺留愛主愛人足跡，如今醫院封閉，建物頹圮，屋頂破洞，地震造成藥品醫療器具散落。

蕭英偉表示，協會向教區提案，計畫將2樓轉型成醫療博物館， 1樓做人口老化在宅醫療工作基地，獲教區同意支持，活化轉型計畫受疫情延後，本周日結合多個愛鄉土社團人士，展開醫院內外環境整理修復，「我們要共同留下一段對台灣很重要的歷史，努力開創一個為家鄉美好未來的可能。」

天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
第16屆醫療奉獻獎得主，匈牙利籍晁金名修士，接手貧民醫院，救人無數。記者魯永明／翻攝
第16屆醫療奉獻獎得主，匈牙利籍晁金名修士，接手貧民醫院，救人無數。記者魯永明／翻攝
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供
天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家貧民醫院」，因時空變遷醫療改善，醫院荒廢逾30年，嘉義關愛故鄉公共服務協會發起協助天主教，活化轉型為偏鄉醫療博物館及在宅醫療基地。圖／蕭英偉提供

嘉義 偏鄉 匈牙利

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