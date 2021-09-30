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《老屋風華─六甲古建築特輯》得獎盼喚起關注地方文史
台南市六甲區公所出版的《老屋風華-六甲古建築特輯》，榮獲國史館台灣文獻館「110年度獎勵出版文獻書刊」推廣性書刊類「佳作」獎。國史館臺灣文獻館今天舉行頒獎典禮，擔任主編的六甲區長陳啓榮出席參加表揚，並受國史館館長的邀請分享出書心得。
陳啟榮表示，六甲區是一個歷史悠久與人文薈萃的純樸小鎮，隨處可見古色古香的老建築，也是前人費盡心血的美麗結晶，此次得獎也代表公所團隊深耕六甲文史有初步收穫。書中15間老屋是公所退休員工蔡蕙璟利用公餘時間，運用色鉛筆一筆一畫勾勒出一幅幅栩栩如生的老屋。
《老屋風華-六甲古建築特輯》最大的特色是搭配區長陳啓榮題詩，營造「詩情畫意」的色鉛筆藝術畫作，呈現「詩中有畫」與「畫中有詩」的詩情老屋。此外，退休的公所同事書法家軻三老師也餽贈墨寶封面題字，增加書籍風采。
《老屋風華-六甲古建築特輯》介紹在地最具代表性之15間老屋，包括有96年歷史的毛昭川醫師故居，歷經93年寒暑的陳家古厝居廣居，還有蘇俊雄大法官故居與南六企業董事長黃清山老宅等，書中更收錄相關新舊照片，圖文並茂的帶入老屋的故事與數代人的記憶。
區長陳啓榮指出，《老屋風華-六甲古建築特輯》是向市府文化局申請社區營造計畫案出版，及南六企業董事長黃清山對藝文的全力贊助，藉由國史館台灣文獻館的獲獎肯定，盼能吸引更多民眾關注地方文化，鼓勵並號召更多新血投入在地文化研究，為在地文史藝術傳承扎根，使老屋價值可以繼續傳承下去。
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