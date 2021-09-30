台灣水木清華校友會 捐台南口罩及乾洗手等防疫物資

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
「台灣水木清華校友會」透過市議員尤榮智媒介，捐贈防疫物物資一批給曾文區的區公所、清潔隊、警察、消防單位與市場處、市場自治會等，今天下午舉行捐贈儀式。記者吳淑玲／翻攝
「台灣水木清華校友會」透過市議員尤榮智媒介，捐贈防疫物物資一批給曾文區的區公所、清潔隊、警察、消防單位與市場處、市場自治會等，今天下午舉行捐贈儀式。記者吳淑玲／翻攝

「台灣水木清華校友會」捐贈防疫物物資一批，送給曾文區的區公所、清潔隊、警察、消防單位與市場處、市場自治會等，今天下午在台南市議員尤榮智服務處舉行捐贈儀式，各區清潔隊、麻豆警察分局、消防局第二大隊及市場處與各市場自治會等，均派代表出席，感謝捐贈單位協助防疫。

尤榮智表示，疫情雖有趨緩情勢，但防疫仍不能鬆懈，他與「台灣水木清華校友會」的校友認識，得知該校友會有防疫物資捐贈，爭取將乾洗手及口罩捐贈給麻豆、六甲、官田、下營、大內等5區的區公所、清潔隊及麻豆警察分局、曾文區的消防隊、曾文區的市場自治會及攤商等，共捐贈口罩12萬5千片、小罐的乾洗手3千5百40罐、大罐的乾洗手9百60罐。

台灣水木清華校友會長朱長生說，校友會今年6月至今全台已捐贈超過6百萬片口罩、40萬餘罐乾洗手，六甲是第62場，希望替台灣的防疫工作奉獻一份心力。

尤榮智說，捐贈給區公所的防疫物資，部分將委由各區公所轉贈給區內的弱勢民眾，希望大家一起做好防疫的工作，口罩戴好、勤洗手，讓疫情穩定，恢復正常生活。

口罩 警察 曾文

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