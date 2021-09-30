台南法拍會10月5日登場 TOYOTA ALTIS下殺5折

行政執行署台南分署10月5日（下周二）下午4點起，將在中庭廣場將舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2014年份TOYOTA ALTIS、MITSUBISHI休旅車等汽車、山葉機車、比雅久機車、手環、項鍊及服裝公司的專利權及商標權等，其中，TOYOTA ALTIS為1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，為第2次拍賣，只要出價超過底價的50%，就有機會將ALTIS開回家。

台南分署提醒，拍賣當日因仍在第2級疫情警戒期間，為遵守防疫規定並兼顧場地因素，拍賣會將實施人流管制，同時間最多僅允許100位應買人登記領取號碼牌入場，如遇雨天改至室內舉辦時，則開放70位民眾登記應買入場。

每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外侯補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。本次拍賣會自下午3點30分起開始登記，4點起正式競價拍賣。

台南分署指出，這次拍賣物品有2014年份TOYOTA ALTIS、MITSUBISHI休旅車等汽車、山葉機車、比雅久機車、手環、項鍊飾品、倒車雷達及服裝公司的專利權及商標權等，其中，比較吸晴的物件TOYOTA ALTIS為1798CC，僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，第一次拍賣時，雖經過在場民眾的激烈競價，但最終因出價未達底價而流標，本次為第二次拍賣，只要出價超過底價的50%，就有機會將ALTIS開回家，預期將再度吸引有興趣民眾的搶標。