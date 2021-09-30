因應未來漁電綠能發展 雲林縣府促建共同升壓站

針對雲林縣台西鄉漁電共生先行區的發電併網需求，雲林縣張麗善今天到台西變電所了解再生能源併網網絡的建置現況，並指示縣府建設處向能源局和台電爭取由縣府興建共同升壓站，讓漁電共生電網布建更加快速、穩定。

雲林縣積極興辦光電與風電等再生能源，對於台西679公頃漁電共生先行區的電網規畫是否不足，引起重視，雲林縣長張麗善今天專程到台西變電所了解輸電併網系統的建置情況。

台電系統規畫處副處長馬偉富說明台西變電所的電容量設備與運作現況，他指出，雲林沿海再生能源以台西變電所為主要的併網點，目前已有4家光電業者申請取得輸電及電業籌設，包括離岸風電、陸域風電及太陽光電的核配總容量為733.1MW（千瓦）。

馬偉富表示，因應未來再生能源併電需求，台電已啟動相關電網工程，包括提升台西與東北、橋村等3座變電所的輸電網設備，成為再生能源的併網熱區，預計可提供345MW併網容量，同時提供光電業者以共同升壓站方式申請併網；由於台西區鄰近的輸電網已趨上限，台電也積極辦理延伸到虎尾地區新增設變電所，預定115年完工，以因應未來需求。

聽完簡報後，張麗善指出，最近常接獲陳情，指再生能源的饋線、電網不足，尤其漁電共生先行區面積有679.12公頃，以容許使用40%計算可設置容量約270MW，若電網無法成形，將影響未來綠電發展。