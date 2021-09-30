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黑老虎出沒？故宮南院「刻石取拓展」一窺碑帖藝術奧秘

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
王羲之「蘭亭序」有多種摹本與拓本傳世，本次展覽另選元陸繼善「摹褉帖」雙鉤本與「定武蘭亭真本」做為對照。圖／故宮南院提供
王羲之「蘭亭序」有多種摹本與拓本傳世，本次展覽另選元陸繼善「摹褉帖」雙鉤本與「定武蘭亭真本」做為對照。圖／故宮南院提供

練習毛筆常用碑帖，嘉義縣故宮南院即日起推出「刻石取拓–故宮碑帖特展」，天下第一行書「蘭亭序」現存最好的刻本「定武蘭亭」，為故宮院藏碑帖中唯一指定為國寶的文物，初次南下展出。

碑帖又稱黑老虎，除指拓本顏色，也暗示拓本真假難辨，收藏易受蒙蔽；策展人故宮博物院書畫文獻處助理研究員吳誦芬表示，此次展覽以「千古蘭亭、東亞同珍、掌中巨碑及朱墨交輝」等單元介紹故宮的碑帖典藏。

本次展覽另選元代陸繼善「摹褉帖」雙鉤本與「定武蘭亭真本」做對照，院藏最善寫本與公認最重要的蘭亭刻本同時展出；深受乾隆皇帝青睞的王羲之「快雪時晴帖」，本次選展日本江戶時期刻製的「垂裕閣法帖」，與其他中國刻本「快雪堂法帖」以及「三希堂法帖」，三種刻帖分身各有所長，觀眾可與墨蹟本輸出圖參看，一飽眼福。

書法藝術也常突破國界藩籬，成為文化交流的媒介。本次展出的「高句麗好大王碑墨拓本」書風似隸似楷、沉著古厚，即備受中國、日本、南北韓等地文人的推崇；原碑高逾6米，摹搨不易，因而流傳的大件整拓本不多；13件長達326公分的特大拓本在展場一字排開，十分可觀。

碑帖拓本除了常見的黑底白字，也有白底黑字如「北魏始平公造象記」，因原碑減地陽刻，讓拓本呈現版畫般的視覺感受。另，即使是黑底白字的拓本，由於拓製時用墨的乾濕濃淡不同，也會有濃如烏金，或薄如蟬翼等的效果趣味。「刻石取拓–故宮碑帖特展」展期至110年12月26日止。

嘉義縣故宮南院即日起展出刻石取拓展覽，以黑老虎為主題，展出至12月26日。圖／故宮南院提供
嘉義縣故宮南院即日起展出刻石取拓展覽，以黑老虎為主題，展出至12月26日。圖／故宮南院提供
王羲之「快雪時晴帖」深受乾隆皇帝喜愛本次另選展日本江戶時期刻製的「垂裕閣法帖」，與其他中國刻本「快雪堂法帖」以及「三希堂法帖」，三種刻帖分身各有所長，觀眾可與墨蹟本輸出圖參看，一飽眼福。圖／故宮南院提供
王羲之「快雪時晴帖」深受乾隆皇帝喜愛本次另選展日本江戶時期刻製的「垂裕閣法帖」，與其他中國刻本「快雪堂法帖」以及「三希堂法帖」，三種刻帖分身各有所長，觀眾可與墨蹟本輸出圖參看，一飽眼福。圖／故宮南院提供

故宮南院 日本 北韓

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