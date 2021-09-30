影／台南開基玉皇宮揪感心 3年捐贈6萬顆住警器

據統計，今年台南市計有29件火警，因安裝住警器預警，計有76人及時逃生。開基玉皇宮為提倡社會公益，今天再捐贈住警器1萬5000顆，近3年捐贈達6萬顆住警器。台南市長黃偉哲感謝玉皇宮熱心公益，希望能藉此拋磚引玉，喚起更多企業及公益團體共襄盛舉。

台南市消防局現場以模擬屋，向市長等人介紹住警器的功效，消防局提醒30秒掌握生機，指濃 煙比火更可怕，濃煙有毒性、有溫度及壓力差，因此，濃煙往往造成傷亡，也因有溫度及浮力往上竄，造成煙囪效應，也因壓力差往旁竄流，「小心快逃、濃煙關門」謹記逃生秘訣外，安裝住警器可預警，掌握先機。

消防局指出，自2005年起迄今，玉皇宮已陸續捐贈救護車1輛及消防裝備器材、消防衣帽鞋32套、6輛水箱消防車、救災救護器材1批等造福社會，今日再捐贈住警器1萬5000顆，近3年捐贈達6萬顆住警器，捐贈總金額已超過2500萬元。此次所捐贈住警器將用於偏鄉地區、平房住宅的補助配發。