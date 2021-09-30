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影／百歲人瑞慶重陽 孔子76代孫：現在台灣就是故鄉

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮。記者卜敏正／攝影

嘉義市今起發放重陽禮金，市長黃敏惠上午到人瑞孔令鑫家中，致贈禮金、賀匾；孔令鑫為孔子76代孫，年輕時隨國民政府青年軍從河南來台，退伍後創嘉友電子公司，至今身體硬朗，還集郵、蒐藏200多尊孔子雕像，他感性直言在台結婚生子、成家立業，現在「台灣就是故鄉」。

嘉義市政府今天開始發放重陽禮金，黃敏惠今天到孔令鑫家中，除發放百年人瑞禮金1萬2000元、營養禮金5000元，還贈送壽桃壽麵蘋果禮盒，並代表總統府贈送敬老狀、衛福部金牌，孔令鑫偕同兒子孔德仁、孔德偉等人，也回贈市府嘉友電子新產品。

黃敏惠表示，看到孔令鑫老先生百歲健康、一家人和樂融融，子孫有成就，個人還有蒐集郵票、孔子雕像、畫相等嗜好，生活過著這麼豐富多元，讓人非常的感動，這些長輩隱身在嘉義市的每個角落，就是城市的養分，讓嘉義市不斷茁壯進步。

孔令鑫說，出身在農村家庭，之後遇到戰火從軍來到台灣，台灣現在已經變成故鄉， 他在這裡結婚生子創業，來台後的第三代2個孫子都拿到了博士，讓他引以為豪，也很感謝黃市長專門來家裡贈送重陽禮金。

嘉義市政府今年從9月30日開始到12月1日發放重陽禮金，年滿65到79歲每人3000元，80到89歲每人6000元，90至99歲每人9000元，百歲以上人瑞每人1萬2000元，全市計有4萬5534名長輩可收到重陽敬老禮金，發放總金額1億7614萬餘元。

孔令鑫喜歡集郵、蒐藏跟孔子相關作品，已蒐集200尊孔子雕像。記者卜敏正／攝影
孔令鑫喜歡集郵、蒐藏跟孔子相關作品，已蒐集200尊孔子雕像。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮，翻閱孔的寫真記錄。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮，翻閱孔的寫真記錄。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮，並為他掛上金鎖片。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天到孔令鑫家中致贈重陽禮金、賀禮，並為他掛上金鎖片。記者卜敏正／攝影

嘉義 孔子 人瑞

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