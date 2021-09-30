台南萬皇宮龜醮傳承百年 生態保育在地人文兼具

中央社 / 記者張榮祥台南30日電

南市南區喜樹百年前相傳有漁民捕殺「海龜精」煮食，食用人家全遭祝融而留下「火燒厝，燒過間」俗諺，當地萬皇宮辦「龜醮」消災解厄，漁民也約定捕獲海龜須放生，傳承至今。

台南市長黃偉哲今天上午前往萬皇宮頒發登錄市定民俗證書，他表示，傳承百年的「龜醮」，提醒民眾要惜物愛物及生態保育，也透過祭典保境安民，市府將持續維護台南民俗傳統，讓後世了解傳承。

喜樹是台南市南區濱海聚落，當地傳說，百年前曾有漁民捕殺「海龜精」煮食，結果遭降災報復，食用龜肉人家全遭祝融，未食者平安無事，進而流傳出「火燒厝，燒過間」俗諺。

萬皇宮是喜樹的信仰中心，主祀葉、朱、李三府千歲，傳說三府千歲出面與「龜靈公」協調，約定往後每年農曆8月24日當地居民舉辦「龜醮」，製作仙舟作為補償，以示懺悔，漁民也約定捕獲海龜後須放生，不得宰殺。

此後，萬皇宮「龜醮」傳承至今，已成喜樹民俗特色，也符合現今生態保育觀念。台南市政府今年2月將「龜醮」公告登錄為台南市定民俗，登錄名稱是「喜樹萬皇宮龜醮」，保存者是萬皇宮。

台南市文化資產管理處考證，「龜醮」傳說具有獨特性，展現喜樹地區地理人文特色，日治時期文獻已有相關記載，儀程安排與傳說內容緊密扣連，包括儀式現場由萬皇宮三府千歲坐鎮、製作紙糊仙舟等。

「龜醮」科儀由喜樹在地道士家族執行，仙舟經開光、開水路、放置添載、海邊火化，在地民眾、學童參與其中，除認識家鄉信仰傳說，也從中學習海洋生態保育觀念，代代相傳，成為喜樹最具特色的信仰活動。

台南 海龜 漁民

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