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台南首座立體機車停車場12月啟用 盼紓解孔廟周邊停車

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
位在中西區的友愛街機車停車場將是台南首座機車立體停車場。圖／台南市交通局提供
位在中西區的友愛街機車停車場將是台南首座機車立體停車場。圖／台南市交通局提供

台南市中西區孔廟文化園區周邊停車一位難求，連機車都難尋停車格，台南市政府將在友愛街、開山路口興建首座立體機車停車場，預計12月中啟用，將可提供103席機車位，紓解周邊停車壓力。

「這裡真的很需要停車場！」周姓市民說，她有時周末會騎機車帶孩子到孔廟、台灣文學館、美術館走一走，但有時都找不到停車位，帶著小孩又不方便停太遠，常常為了找停車位而一肚子氣，希望興建立體停車場後可有效解決停車問題。

友愛街立體機車停車場基地原為公有老舊閒置建物，市府為了活化土地並改善停車問題，交通局自籌2128萬元經費拆除重建為停車場，基地面積約87坪，為地上3層鋼骨構造，目前正進行完工申報中，並同步進行使用執照的申請，預計12月中旬可啟用。

市長黃偉哲指出，友愛街停車場北鄰美術1館，西側有孔廟文化園區及台灣文學館，觀光遊憩人流多，商業活絡，人車密集。由於民眾多以機車為主要交通工具，機車停車需求日益增加，工程完成後可紓解區域停車壓力，這也是台南第一座機車立體停車場。

交通局長王銘德說，1樓設置2席無障礙車位、5席綠能車位，其餘一般車位96席，共103席機車停車位，1樓未來可考量留設電動機車充電站，3樓部分為露天區域，將納入停車場太陽能光電建置場域中，預計取得執照後可進場施作太陽能光電系統。

停車場 孔廟 台南

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