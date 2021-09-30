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慈揚送愛貨櫃屋廚房啟用 台南新化東榮長輩共餐更衛生

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東榮社區在慈揚基金會及愛心人士捐助下終於有了自己的廚房，今天舉行啟用儀式。記者吳淑玲／攝影
台南市東榮社區在慈揚基金會及愛心人士捐助下終於有了自己的廚房，今天舉行啟用儀式。記者吳淑玲／攝影

台南市東榮社區關懷據點臨時貨櫃屋今天舉行落成暨啟用儀式，由慈揚基金會提撥20萬元給社區增建臨時貨櫃屋廚房，今天慈揚基金會執行長王玉飛、東榮社區理事長趙阿明、新化區長吳金喜等共同啟用，王玉飛表示，能夠為長輩提供衛生安全的廚房環境，是基金會很重要的工作，也希望能夠喚起社會大眾對長輩的重視。

東榮社區理事長趙阿明表示，目前除了經常來用餐的50位長輩，每天還送餐給外面22位長輩，最遠要到虎頭埤，臨時貨櫃屋廚房讓志工們不用再蹲在走廊、水溝邊洗菜準備料理，可以服務社區長輩有更健康衛生的餐飲。

趙阿明說，東榮社區關懷據點2018年3月1日通過考核正式成立，試營運的初期，許多社區的長者還不習慣走出來，因此據點常常志工比長者還多，經過幾次開會討論後，決定邀請社區成長營媽媽教室來幫忙，提供社區長者免費的營養午餐，結果是來社區的長者越來越多，曾經有過一個場次的活動超過120人次，盛況空前。

但是關懷據點的場地是老人文康中心的活動中心，場地寬敞，很適合作活動，但是欠缺廚房，因此每一次在準備烹煮午餐，都是利用活動中心的走廊來調理，但是遇到下雨時還是會造成幫忙烹煮的志工們淋濕了滿身的雨水，更怕會造成食物的汙染。

東榮社區急於想改善廚房的問題，但是苦無經費，因為關懷據點一年的經費有限，根本入不敷出，趙阿明接洽一些慈善團體但都沒有下文，嘉南藥理大學到東榮社區評鑑，唯一的缺點也是廚房問題，向社區推薦台南市慈揚基金會非常的熱心公益，向慈揚基金會提出申請，經過審核後，慈揚基金會提撥20萬元給社區增建臨時貨櫃屋廚房。

過程中經歷建造及疫情的波折，終於克服了困難順利的完成，廚房共花費38萬元，往後可以提供長者們營養、安全、衛生的午餐，真的非常感謝慈陽基金會及出錢捐助的善士大德。

慈揚基金會執行長王玉飛（中穿紅衣者）出席廚房啟用儀式。記者吳淑玲／攝影
慈揚基金會執行長王玉飛（中穿紅衣者）出席廚房啟用儀式。記者吳淑玲／攝影
台南市東榮社區媽媽長陳楊絹（右）帶領志工為長輩準備五菜一湯。記者吳淑玲／攝影
台南市東榮社區媽媽長陳楊絹（右）帶領志工為長輩準備五菜一湯。記者吳淑玲／攝影
慈揚基金會執行長王玉飛（左四）出席廚房啟用儀式。記者吳淑玲／攝影
慈揚基金會執行長王玉飛（左四）出席廚房啟用儀式。記者吳淑玲／攝影

台南

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