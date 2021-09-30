慈揚送愛貨櫃屋廚房啟用 台南新化東榮長輩共餐更衛生

台南市東榮社區關懷據點臨時貨櫃屋今天舉行落成暨啟用儀式，由慈揚基金會提撥20萬元給社區增建臨時貨櫃屋廚房，今天慈揚基金會執行長王玉飛、東榮社區理事長趙阿明、新化區長吳金喜等共同啟用，王玉飛表示，能夠為長輩提供衛生安全的廚房環境，是基金會很重要的工作，也希望能夠喚起社會大眾對長輩的重視。

東榮社區理事長趙阿明表示，目前除了經常來用餐的50位長輩，每天還送餐給外面22位長輩，最遠要到虎頭埤，臨時貨櫃屋廚房讓志工們不用再蹲在走廊、水溝邊洗菜準備料理，可以服務社區長輩有更健康衛生的餐飲。

趙阿明說，東榮社區關懷據點2018年3月1日通過考核正式成立，試營運的初期，許多社區的長者還不習慣走出來，因此據點常常志工比長者還多，經過幾次開會討論後，決定邀請社區成長營媽媽教室來幫忙，提供社區長者免費的營養午餐，結果是來社區的長者越來越多，曾經有過一個場次的活動超過120人次，盛況空前。

但是關懷據點的場地是老人文康中心的活動中心，場地寬敞，很適合作活動，但是欠缺廚房，因此每一次在準備烹煮午餐，都是利用活動中心的走廊來調理，但是遇到下雨時還是會造成幫忙烹煮的志工們淋濕了滿身的雨水，更怕會造成食物的汙染。

東榮社區急於想改善廚房的問題，但是苦無經費，因為關懷據點一年的經費有限，根本入不敷出，趙阿明接洽一些慈善團體但都沒有下文，嘉南藥理大學到東榮社區評鑑，唯一的缺點也是廚房問題，向社區推薦台南市慈揚基金會非常的熱心公益，向慈揚基金會提出申請，經過審核後，慈揚基金會提撥20萬元給社區增建臨時貨櫃屋廚房。