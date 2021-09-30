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斥20億、興建3年大台南會展中心完工 帶動地方經濟發展

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
20億興建3年大台南會展中心完工。圖／市政府工務局提供
20億興建3年大台南會展中心完工。圖／市政府工務局提供

台南高鐵特定區斥資20億興建3年，兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等功能的「大臺南會展中心」，今天市長黃偉哲宣布完工。他表示，即便南部工人短缺、因疫情物料供應延遲，仍不負眾望今年完工；將點交給經濟部由營運商負責展館營運，區內沙崙智慧綠能科學城相關建設已陸續到位，未來結合台南市「發展優勢與在地文化」、將帶動台南地區經濟發展及就業「另一段里程碑」。

展館分會議棟、展覽棟及臨歸仁十八路的停車棟，展覽棟規畫601個展覽攤位，淨高為12公尺以上無柱空間；會議棟三樓則提供1000人會議室可分隔4間250人、800人會議室可分隔500及300人各一做為大型商務會議或宴廳使用，一樓有餐廳及5間100人及三間20人等小型會議室空間可供彈性分隔使用。停車棟可容納小客車550輛及戶外廣場提供250輛彈性使用、機車464輛。

工務局表示，大台南南會展中心位於歸仁十二路，高鐵站往南步行約5分鐘，外觀宏偉，金屬質感的「鯤鯓造型屋頂」搭配有如台南古蹟般紅牆斑駁歷史感，整體外觀呈現「溫暖具有豐富岩層堆疊的層次感」；展場屋頂結構由13組鋼構桁架，全台第一次使用室內鋼纜，造型有如台南鯤鯓意象，大廳高達13米，鋼構結合紅磚的造型磚牆，與上方玻璃鏡面相互輝映延伸空間感，整體建築特色獲2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎的肯定。

台南 高鐵

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