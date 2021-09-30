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影／古傳生態教育 歷史感全台唯一龜醮 今台南舉辦

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
全台唯一的龜醮，今天在台南喜樹萬皇宮舉辦。記者修瑞瑩／攝影
全台唯一的龜醮，今天在台南喜樹萬皇宮舉辦。記者修瑞瑩／攝影

今天農曆8月24日，台南喜樹萬皇宮舉辦全台唯一的「龜醮」，是地方上獨特的傳統習俗，台南市政府登錄為市定民俗「喜樹萬皇宮龜醮」，今天由市長黃偉哲頒發登錄證書，並且為龜醮仙舟開光。

台南市無形文化資產委員會委員簡烱仁指出，當地每年都在農曆8月24日舉辦龜醮，過去都以為是王醮，但是卻與一般寺廟在農曆7月舉辦不同，調查才知道原來是獨特的龜醮，可以說是現代生態保育活生生的教材。

文化局表示，「火燒厝，燒過間」是喜樹當地流傳的俗諺，每年農曆8月24日，喜樹居民信守天妃娘娘及萬皇宮葉朱李三千歲的神示，舉辦龜醮表達對誤食「龜靈公」的懺悔。

由於相當的獨特，而打算登錄為市定民俗，文化資產局管理處表示，審查過程中，委員認為有必要把傳說調查清楚，才委託簡炯仁花費4年完成相關調查。

文資處表示，「喜樹」為南區濱海庄頭，萬皇宮為當地信仰中心，主祀葉朱李三千歲。據當地傳說，因聚落近海，昔日漁民曾誤捕殺海龜精煮食，遂遭降災報復，食龜肉的家戶皆遭大火，無食者平安無事，因而當地流傳「火燒厝，燒過間」之俗諺。後經天妃娘娘指示，葉朱李三千歲出面與「龜靈公」協調，約定往後每年農曆8月24日，居民需辦理「龜醮」，製作仙舟、放置添載作為補償，以示懺悔，也約定從此捕獲海龜需放生，不得宰殺。

簡炯仁指出，包括連雅堂所寫的「雅言」，及日治時期「日日新報」等文獻當中都有喜樹龜醮相關記載，顯見並不是一個傳說，而是真實發生過的事情，火災的時間大約是發生在1900年左右，當時整個村莊幾乎都被燒光，之後地方上經過神明協調才開始舉辦龜醮。

他表示，一開始是三年一次，但是因為7月又有王醮，花費過大，地方上才將兩者合併，形成特殊的祭拜儀式，全台獨一。龜醮的儀式過程，早上先在萬皇宮前為紙製仙舟開光，下午三點多再到另外一處，由居民添載祭拜，之後再到海邊焚燒。

全台唯一的龜醮，今天在台南喜樹萬皇宮舉辦。記者修瑞瑩／攝影
全台唯一的龜醮，今天在台南喜樹萬皇宮舉辦。記者修瑞瑩／攝影
全台唯一的龜醮，今天在台南喜樹萬皇宮舉辦。記者修瑞瑩／攝影
全台唯一的龜醮，今天在台南喜樹萬皇宮舉辦。記者修瑞瑩／攝影

台南 海龜 文化資產

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