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大台南總工會TTQS連奪8金 「斜槓工會」做工行善最快樂

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供

台南總工會以「培育人才」、「經營人才」、「集結人才」的三大人才發展策略，注入創新思惟、多年來致力工會轉型，打造「斜槓工會」平台 讓工會找到創新價值，展現多元人才價值 ，是今年再獲TTQS金牌及連續8年蟬聯金牌的主因。

大台南總工會自2013年榮獲第一面金牌及國家訓練品質獎，2015年榮獲國家人才發展獎，每年以建構平台、客製化人才培訓，促進中高齡就業、積極推動公益的具體措施，翻轉傳統工會辦理勞、健保的價值，有策略的透過培訓等手法引導工會成為「斜槓工會」，展現多元人才價值，連8金的高標辦訓品質，成為工會團體之光。

大台南總工會理事長鄭山林表示，大台南總工會走過70多個年頭，會務及會員人數仍持續蓬勃發展，其中成功轉型是以人才發展為致勝關鍵，秉持傳承與創新的理念，持續推動TTQS，並以「培育人才」、「經營人才」、「集結人才」的三大人才發展策略，年年注入創新思惟，因此TTQS才能年年奪金保持佳績。

副理事長陳美靜說，翻轉傳統工會僅以辦理勞健保為主要服務會員的價值，2014年大台南總工會成立「TTQS家族」交流平台，提供工會團體優質培訓完善的輔導平台，透過互相交流成長，擴散並提升學習風氣與職訓品質，TTQS家族截至目前計有21個工會單位加入。

客製化人才培訓成效斐然，如「內部講師簡報班」、工安人才培訓也是大台南總工會客製化人才培訓的重點，另為落實職場安全、繼成立TTQS家族之後，2020年首創工會界擔任安衛家族領頭羊的角色，針對修繕專業志工成立「希望家園」安衛家族，提升職安專業職能，讓專業志工行善「做公益」也能同時「顧安全」。

在「經營人才」方面，成立事業處開啟多角化觸角，經營餐飲服務，並以社會企業為經營理念，多聘僱中高齡，協助中高齡勞工二度就業機會。

在「集結人才」方面，大台南總工會加入勞工局所建構的公益平台，成為勞工局的主力，共同攬基層工會之專技人才加入公益發展平台，將人才公益化，扮演桶篐結合基層工會成立（台南做工行善團）服務職災勞工及弱勢伙伴改善居住環境！至目前已完成151案、2020年6月啟動分享創造共好水平展開到屏東、高雄、嘉義縣市、雲林、南投共完成服務10案。

大台南總工會在職勞工訓練，陸續開放報名，課程相當多元豐富，可至「台灣就業通」或「台南好課程APP」查詢最新課程。也能加入大台南總工會LINE@，獲得第一手消息。鼓勵勞工朋友踴躍報名，相關課程資訊可洽大台南總工會06-6322176。

大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
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大台南總工會TTQS再奪金，已連續拿下八金 ，創新作為與打造「斜槓工會」平台 ，展現多元人才價值為脫穎而出關鍵。圖／大台南總工會提供
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