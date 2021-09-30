有感警方辛勞 北回公司捐嘉義縣警局2輛價逾百萬重機

嘉義縣北回化學公司董事長陳芳斌，長年擔任縣警局交通義勇警察大隊大隊長，有感警方維護交通秩序辛勞，也需提升執勤機動力的需要，捐贈2輛日本原裝進口的山葉YAMAHA TRACER 900 GT警用大型重機，每輛市價超過50萬元，提供交通警察隊編派勤務使用，縣警局長廖訓誠則回贈2個同廠牌警用大型重機1：12仿真模型，表達感謝。

廖訓誠說，北回化學是台灣大廠， 2011年起每年義助縣警局辦理義交組訓及捐助縣警局「愛心急難救助會」，提供民生物品及慰問金濟助地方家庭驟遭急難、貧病、孤苦無依、老弱婦孺，2018年曾捐贈巡邏車1部給民雄分局，此次捐贈性能優異的警用大型重機，讓警方維護交通安全工作上更添利器。

陳芳斌說，自己是嘉義子弟，在家鄉設廠，受各界支持，公司營運順利，秉持「取之於社會，用之於社會」的良心與責任，捐贈警用大型重機，若警局還有需求，未來他還會再捐。

縣政顧問黃尚文說，他很高興能見證公益，而全球疫情持續，他決定也捐20萬元給警局做為採購快篩試劑費用，一起支持警政工作。