嘉義三界埔驗菸廠大翻修 新增藝文休憩空間計年底完工

嘉義縣政府整修水上鄉三界埔驗菸廠，增設藝文展演和休憩空間，可展示菸業歷史，提供民眾規劃小旅行，結合銀髮健身俱樂部計畫，為長者打造整合性多元運動健康服務，並扮演與地方溝通的平台，預計年底完工，明年初開放使用。

水上三界埔地區擁有客家聚落及豐富的菸草、藥草等產業，縣政向客家委員會爭取經費，辦理「遶山花（lauˊsanˊfaˊ）－慢遊三界埔舊菸業文化場域工程」計畫第一期工程，整修建物本體並鋪設戶外景觀與地坪。

嘉義縣府民政處將舊驗菸廠整修為藝文展演、休憩空間，可展示菸業歷史，提供民眾規劃小旅行，參觀三界埔聚落之客庄老屋、菸樓建築，體驗在地藥草產業及感受客家聚落文化，目前第一期工程已即將完工驗收，預計明年初開放使用。

舊驗菸廠整修完工後，客家社區營造團隊將先進駐，協助社區組織，並邀請居民參與社區環境營造，同時向衛生福利部申請銀髮健身俱樂部補助計畫，設置健身器材，結合運動專業人員指導，提供長者整合性多元運動健康服務。