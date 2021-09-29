台南將添燃氣發電機組 黃偉哲盼助供電穩定

森霸電力在台南市山上區推動第二期燃氣複循環發電計畫，今天舉辦開工典禮，台南市長黃偉哲出席致詞時表示，台南積極推動太陽光電，但天然氣發電對協助穩定供電也很重要。

台南市政府經濟發展局指出，森霸電力斥資近新台幣10億元，在山上區面積約26.8公頃用地推動「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」，預計設置1部裝置容量為100萬瓩±10%的複循環發電機組，今天舉辦動土典禮。

黃偉哲表示，國家沒有電力就沒有辦法發展，這幾天中國大陸正好發生限電，大家可以知道電力的可貴以及重要性。

他說，台南日照條件得天獨厚，地面型光電與屋頂型光電的申請容量目前都是全台灣第一，但是光電有時候要看天候，天然氣發電對維持穩定的能源供應仍是很重要的，而且相較於燃煤，天然氣是比較環保的發電方式，台南希望能夠增加。

台南市經發局指出，台南因台積電3奈米及5奈米廠等大型投資案，用電量勢必大幅增加，只有提前部署才可補足未來可能用電缺口，在全球能源轉型趨勢下，將持續透過鼓勵、輔導、管制、查核等措施或手段，穩健太陽光電發展。