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垃圾減量新生活 雲林縣府帶頭做環保

中央社 / 雲林縣29日電

雲林縣內堆置了逾3萬公噸的垃圾，為了緩解縣內垃圾處理負擔，雲林縣長張麗善今天宣布源頭減量從公部門做起，包括循環杯和環保餐盒外送（帶）服務，明年推廣減塑計畫。

根據雲林縣環保局109年度垃圾組成統計分析，垃圾中夾雜回收容器比例低於3%，但是縣內堆置了逾3萬公噸的垃圾，為減緩垃圾處理和去化的負擔，雲林縣府從10月起啟動減量新生活運動。

雲林縣長張麗善、雲林縣環保局長張喬維等人今天到虎尾鎮北溪社區活動中心召開「減量生活動起來~環保好自在」記者會。

張麗善指出，雲林縣處於垃圾危機中，需仰賴其他縣市協助垃圾去化處理，仍不敵每天產生的垃圾量，民眾要更積極在垃圾分類和減量上努力。

為達到源頭減量，雲林縣環保局從零廢棄資源化系統建置、垃圾打包、廚餘全堆肥化等管道著手，另今年10月開始機關試辦環保杯和環保餐盒外送（帶）服務、公告環保餐具租借標準、建置西螺鎮延平老街環保商圈。

雲林縣環保局媒合斗六市30家餐飲店，凡是縣府和環保局的工作人員訂購合約店家的餐飲，即提供循環杯和餐盒外送（帶）服務，減少使用一次性餐具，另外也與25家早餐店合作，餐點外帶使用環保餐具，明年進一步推廣減塑（塑膠袋）計畫。

餐具 張麗善 塑膠袋

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