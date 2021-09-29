快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

以在地故事為題材 九旬老翁演布袋戲獲掌聲

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區長輩以在地故事構思布偶戲劇本，今天上午登台演出，縣長翁章梁（右）和縣議員林緗亭（左）前往共襄盛舉，手持學員自製布偶體驗。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區長輩以在地故事構思布偶戲劇本，今天上午登台演出，縣長翁章梁（右）和縣議員林緗亭（左）前往共襄盛舉，手持學員自製布偶體驗。記者莊祖銘／攝影

今天上午在水上璿宿上天宮廣場前60位長者拿著布袋戲偶，演出在地故事「消失的苦竹石獅」以及「查某厝姑丈傳奇故事」，他們是來自水上鄉龍德及柳仔林社區的長者，其中最高齡更達92歲，從學習到演出過程中挫折不斷，但他們從不輕言放棄，「活到老學到老」的樂齡精神，贏得台下不少掌聲。

嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區向嘉縣文化觀光局爭取社區營造計畫補助20萬，邀請集藝戲坊集結地方長輩DIY製作布袋戲偶，團長黃僑偉帶領60位長輩操持布袋戲偶，構思以在地信仰中心廟宇「苦竹寺」、「龍德宮」為故事藍本，演繹在地故事。

黃僑偉說，長輩剛開始來上課時，表現地都相當害羞，無法放下身段，經過多次練習才才漸漸適應，今天上午登台演出，長輩們毫不怯場，手持戲偶大聲念出台詞，聲音宏亮。

今日演出戲碼為「消失的苦竹石獅」以及「查某厝姑丈傳奇故事」；相傳柳仔林苦竹寺的兩隻石獅，一到夜晚就會在廟前蹓躂，有不少地方耆老都親眼目睹過；龍德舊稱查某厝，查某厝姑丈是開璋聖王陳元光娶走鄉內女孩的故事，兩則鄉野奇譚經長輩演繹，更添在地風味。

嘉義縣長翁章梁在縣議員林緗亭陪同下到場與長輩同樂；翁表示，布袋戲是台灣人最親近的傳統文化，廟宇慶典都會看到布袋戲台，可以說是台灣人的共同回憶，更是高門檻的藝術，長輩雖然技術不成熟，但是透過懷舊回味的活動讓他們找回兒時回憶，讓社區營造投入更多情感。

嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區長輩以在地故事構思布偶戲劇本，今天上午登台演出。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區長輩以在地故事構思布偶戲劇本，今天上午登台演出。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區長輩以在地故事構思布偶戲劇本，今天上午登台演出。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區長輩以在地故事構思布偶戲劇本，今天上午登台演出。記者莊祖銘／攝影

布袋戲 社區營造 台灣人

延伸閱讀

新北今+1、匡列6人皆陰性 板橋社區確診戶周五打疫苗

三和青創基地大自然是最好的老師 發展觀光讓青年回鄉

中台社區自來水加壓站啟用 嘉惠4間監所受刑人

翻轉弱勢孩子命運 水上引進館長大學生免費一對一家教

相關新聞

嘉基新建智慧手術大樓 勸募4億現獲2000萬

嘉義基督教醫院新建地下1層、地上7層「智慧手術大樓」，為全台首棟手術專用大樓，有嘉義地區首間正壓手術病房，預算12億元，...

台南六甲老屋梁上鐵罐竟藏百幅百年畫作 他全捐市府

台南市六甲子弟張添德數年前在整理老家時，發現一只藏在屋樑上的老舊鐵罐，打開一看裡面居然收藏著近百幅百年前畫作，經仔細檢視...

虎尾斥資千萬打造森林公園 10米高老虎遊具最吸睛

雲林縣虎尾鎮公墓，去年因都市計畫，殯葬用地順利變更為公園用地，鎮公所率先在此打造虎尾人運動場，今再獲中央及縣府補助共23...

影／「沒人在用竹製品了⋯」他要將失落的竹編工藝傳承

嘉義縣竹崎鄉金獅村盛產竹子，早期約5成居民以編製、販售竹製品維生，然近年工業興起，竹製品使用率降低，村長林炳煌有感於竹織...

小人物大故事 南台中家扶6人受扶幼楷模表揚

新冠疫情嚴重衝擊社福募款，在防疫優先下，家扶基金會「2021全國扶幼感謝暨表揚大會」今年停辦，改由各家扶中心向獲獎者表達...

水溝的剋星-台南溝渠隊 社會勞動人小事一樁

台南地檢署今年5月起，陸續派遺8名「社會勞動代替入監服刑」人力投入環保局溝渠隊清溝，有人不堪負荷工作，聲請易科罰金，卻也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。