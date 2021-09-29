以在地故事為題材 九旬老翁演布袋戲獲掌聲

今天上午在水上璿宿上天宮廣場前60位長者拿著布袋戲偶，演出在地故事「消失的苦竹石獅」以及「查某厝姑丈傳奇故事」，他們是來自水上鄉龍德及柳仔林社區的長者，其中最高齡更達92歲，從學習到演出過程中挫折不斷，但他們從不輕言放棄，「活到老學到老」的樂齡精神，贏得台下不少掌聲。

嘉義縣水上龍德社區、柳仔林社區向嘉縣文化觀光局爭取社區營造計畫補助20萬，邀請集藝戲坊集結地方長輩DIY製作布袋戲偶，團長黃僑偉帶領60位長輩操持布袋戲偶，構思以在地信仰中心廟宇「苦竹寺」、「龍德宮」為故事藍本，演繹在地故事。

黃僑偉說，長輩剛開始來上課時，表現地都相當害羞，無法放下身段，經過多次練習才才漸漸適應，今天上午登台演出，長輩們毫不怯場，手持戲偶大聲念出台詞，聲音宏亮。

今日演出戲碼為「消失的苦竹石獅」以及「查某厝姑丈傳奇故事」；相傳柳仔林苦竹寺的兩隻石獅，一到夜晚就會在廟前蹓躂，有不少地方耆老都親眼目睹過；龍德舊稱查某厝，查某厝姑丈是開璋聖王陳元光娶走鄉內女孩的故事，兩則鄉野奇譚經長輩演繹，更添在地風味。