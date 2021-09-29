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嘉基新建智慧手術大樓 勸募4億現獲2000萬

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院今天辦智慧手術大樓公益募款活動。記者林伯驊／攝影
嘉義基督教醫院今天辦智慧手術大樓公益募款活動。記者林伯驊／攝影

嘉義基督教醫院新建地下1層、地上7層「智慧手術大樓」，為全台首棟手術專用大樓，有嘉義地區首間正壓手術病房，預算12億元，其中4億向外勸募，現募得2000萬多元，嘉義在地金龍冠食品公司將辦公益音樂會捐出售票所得，市長黃敏惠今也送上2萬紅包；新大樓預計明年6月完工。

嘉基指出，智慧手術大樓有23間手術房，1間為正壓手術病房，也有複合式手術房，有即時影像系統、導航路徑，讓外科醫師動刀更精準，也引進達文西機器人手臂，尤其各間手術室有獨立空調、消防、機電設備，提供跟一級城市同樣水準醫療。

嘉基預計籌建智慧手術大樓含設備預算12億元，金額龐大，院方表示，自籌8億已感吃力，不足的4億元盼外界澆灌，目前募2000萬多元，認捐項目包括愛心磚1塊500元、到開刀房1間500萬，合計4億34萬元。

嘉基今舉辦公益勸募活動，金龍冠食品公司執行長蕭堯焜說，11月7日將辦公益音樂會，以梅花座計算賣426張，幾乎完售，因中央公布藝文場館可不必梅花座，會研議是否加售票，盼能捐100萬。

市長黃敏惠今天當場拿出2萬元紅包，送給嘉基院長姚維仁，籲希望民眾出錢、出力響應，也感謝嘉基協助守護讓嘉市確診案例是全島最低。

據透露，嘉基並無刻意向院內募款，不過100多個員工自發性、各自捐款，共100多萬元，也有熱心民眾在醫院櫃台表明要捐，當場拿出2萬元，都令院方感到很暖心。

智慧手術大樓規畫地下1樓到地上2樓為停車場，4樓至6樓為手術房，外牆用大型十字架，展現照護、扶持的意象，2019年10月底動土後，原預計明年2月完工，延至明年6月。

嘉義基督教醫院新建地下1層、地上7層「智慧手術大樓」，預計明年6月完工。記者林伯驊／攝影
嘉義基督教醫院新建地下1層、地上7層「智慧手術大樓」，預計明年6月完工。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天捐2萬元支持嘉基新建手術大樓。左為金龍冠食品公司執行長蕭堯焜，右為嘉基院長姚維仁。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天捐2萬元支持嘉基新建手術大樓。左為金龍冠食品公司執行長蕭堯焜，右為嘉基院長姚維仁。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）、嘉基院長姚維仁今天一起拼上智慧手術大樓的拼圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）、嘉基院長姚維仁今天一起拼上智慧手術大樓的拼圖。記者林伯驊／攝影

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