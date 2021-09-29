有線電視攜手農會攜手賣芒果乾 盈餘捐公益

台南新營南天有線電視與山上區農會，延續去年合作，上月下旬賣芒果乾，今天提撥盈餘2萬元，捐給六甲牧德關懷協會，山上區農會還加碼贈送手工皂，給協會關懷照顧對象與家庭。

南天有線與山上區農會透過南天地方新聞臉書，上月舉辦【今夏”芒”這回-芒果乾公益拍賣】，兩周共售出近500包，南天有線電視總經理王麗環表示，發展各種創新服務，去年起協助小農、地區農會行銷台南在地農特產品，透過新聞媒體、fb粉絲社團的力量，將山上區好吃的芒果乾銷售出去，遠在日本朋友更跨海訂購，今天特將盈餘捐贈六甲牧德關懷協會，發揮「你吃好料、我做公益」理念，除為農民帶來收益，也能照顧弱勢社福機構。

山上區農會總幹事許弘霖表示，去年與南天電視合作直播拍賣芒果乾，效果相當好，感謝南天電視給予再次合作的機會，今年因疫情三級警戒關係，實體行銷活動停擺，好在透過南天地地方新聞臉書平台協助銷售，讓芒果乾銷售多了一個管道，也衝出不錯銷量。也呼籲外界一起響應，幫助更多弱勢者。