快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有線電視攜手農會攜手賣芒果乾 盈餘捐公益

聯合報 / 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
台南新營南天有線電視攜手山上區農會賣芒果乾，今將部分盈餘捐公益。圖 ／南天有線提供
台南新營南天有線電視攜手山上區農會賣芒果乾，今將部分盈餘捐公益。圖 ／南天有線提供

台南新營南天有線電視與山上區農會，延續去年合作，上月下旬賣芒果乾，今天提撥盈餘2萬元，捐給六甲牧德關懷協會，山上區農會還加碼贈送手工皂，給協會關懷照顧對象與家庭。

南天有線與山上區農會透過南天地方新聞臉書，上月舉辦【今夏”芒”這回-芒果乾公益拍賣】，兩周共售出近500包，南天有線電視總經理王麗環表示，發展各種創新服務，去年起協助小農、地區農會行銷台南在地農特產品，透過新聞媒體、fb粉絲社團的力量，將山上區好吃的芒果乾銷售出去，遠在日本朋友更跨海訂購，今天特將盈餘捐贈六甲牧德關懷協會，發揮「你吃好料、我做公益」理念，除為農民帶來收益，也能照顧弱勢社福機構。

山上區農會總幹事許弘霖表示，去年與南天電視合作直播拍賣芒果乾，效果相當好，感謝南天電視給予再次合作的機會，今年因疫情三級警戒關係，實體行銷活動停擺，好在透過南天地地方新聞臉書平台協助銷售，讓芒果乾銷售多了一個管道，也衝出不錯銷量。也呼籲外界一起響應，幫助更多弱勢者。

農會 芒果 台南

延伸閱讀

逛斯卡羅片場遊老街 鹽水農會食農輕旅行周六日登場

台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒 搭配農夫市集重開張

農會行員見好麻吉遭詐急報案 阻七旬婦老本被掏空

醫師不幫人看病！屏東6農會進駐植物醫師 解決作物病症

相關新聞

嘉基新建智慧手術大樓 勸募4億現獲2000萬

嘉義基督教醫院新建地下1層、地上7層「智慧手術大樓」，為全台首棟手術專用大樓，有嘉義地區首間正壓手術病房，預算12億元，...

台南六甲老屋梁上鐵罐竟藏百幅百年畫作 他全捐市府

台南市六甲子弟張添德數年前在整理老家時，發現一只藏在屋樑上的老舊鐵罐，打開一看裡面居然收藏著近百幅百年前畫作，經仔細檢視...

虎尾斥資千萬打造森林公園 10米高老虎遊具最吸睛

雲林縣虎尾鎮公墓，去年因都市計畫，殯葬用地順利變更為公園用地，鎮公所率先在此打造虎尾人運動場，今再獲中央及縣府補助共23...

影／「沒人在用竹製品了⋯」他要將失落的竹編工藝傳承

嘉義縣竹崎鄉金獅村盛產竹子，早期約5成居民以編製、販售竹製品維生，然近年工業興起，竹製品使用率降低，村長林炳煌有感於竹織...

小人物大故事 南台中家扶6人受扶幼楷模表揚

新冠疫情嚴重衝擊社福募款，在防疫優先下，家扶基金會「2021全國扶幼感謝暨表揚大會」今年停辦，改由各家扶中心向獲獎者表達...

水溝的剋星-台南溝渠隊 社會勞動人小事一樁

台南地檢署今年5月起，陸續派遺8名「社會勞動代替入監服刑」人力投入環保局溝渠隊清溝，有人不堪負荷工作，聲請易科罰金，卻也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。