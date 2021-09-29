台南六甲老屋梁上鐵罐竟藏百幅百年畫作 他全捐市府

台南市六甲子弟張添德數年前在整理老家時，發現一只藏在屋樑上的老舊鐵罐，打開一看裡面居然收藏著近百幅百年前畫作，經仔細檢視，才發現是祖父黃燕清所畫。張添德有感於作品應有專業的保存維護才得以持續傳承，經六甲區長陳啓榮居間聯繫文資處後，決定將作品全部捐贈給台南市政府，陳啟榮說整理後可望集結出版，並持續進行黃燕清生平調查。

陳啟榮表示，六甲地靈人傑，張添德約30多年在老屋梁上發現祖父的畫作，由於畫作時間久遠，已出現泛黃斑駁的痕跡，為避免這些作品進一步風化損壞，將每個作品悉心製作裝裱，妥善保存先人作品。最近因他出版六甲老屋風華，張添義希望祖父的作品能夠有專業單位收藏。

經文資處初步盤整，這批作品多創作於日本大正時期，至今已近百年，類型包含文字畫、民俗人物畫，以及許多畫稿作品。在人物畫作上，可以發現其筆墨暈染以及線條的表現上生動有趣，在人物姿態刻劃上活靈活現。推估黃燕清當時可能是專業畫師，也可能是玻璃畫的專業從業者。

文資處說，由於黃燕清早逝，家族間對於他當時從事藝術創作的往事並不了解，也無從得知其習畫的淵源。不過，透過此批捐贈的內容，例如畫譜〈花影圖帳〉上，黃燕清寫下了「食煙未飽，度工是真。」仍能以此推敲畫師本人藝術創作時的心境及情思。