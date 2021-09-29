日治畫師黃燕清作品藏屋梁 孫捐南市府盼專業保存

日治時期專業畫師黃燕清逾百件畫作、圖譜藏在屋梁一個舊鐵罐中，被孫子張添德數年前整理老家時意外發現，張添德將黃燕清的作品捐贈給台南市政府，盼由專業保存維護。

台南市文化資產管理處人員今天指出，張添德數年前整理老家時，發現一只藏在屋梁上的老舊鐵罐，打開一看，鐵罐中居然收藏著多件祖父黃燕清的畫作、圖譜等，但因時間久遠，已出現泛黃斑駁痕跡。

張添德唯恐祖父作品風化損壞，就將每件作品裝裱，又感於祖父作品應有專業保存維護，才得以持續傳承，決定將祖父作品捐給台南市政府。

文資處調查，黃燕清這批畫作多創作於日治大正時期，迄今近百年，類型包含文字畫、民俗人物畫及許多畫稿作品；其筆墨暈染及線條表現生動有趣，人物姿態刻畫活靈活現。

文資處考證，黃燕清出生於1906年，1945年去世，僅享年39歲，家族不了解黃燕清學畫歷程及創作往事，推估黃燕清應是當時的專業畫師，也可能是玻璃畫的專業從業者。

文資處人員說，黃燕清作品深具藝術及歷史價值，目前暫時收藏在鄭成功文物館。