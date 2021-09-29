影／「沒人在用竹製品了⋯」他要將失落的竹編工藝傳承

嘉義縣竹崎鄉金獅村盛產竹子，早期約5成居民以編製、販售竹製品維生，然近年工業興起，竹製品使用率降低，村長林炳煌有感於竹織技術沒落，向台灣工藝研究發展中心申請經費，聘請竹藝老師教導社區居民，希望能將這份技藝傳承。

林炳煌說，早期金獅村民家中常有竹製器皿、傢俱，各家戶也都生產各類竹製工具，如鷹架等銷往外地，在地居民超過5成賴此維生，然而現在竹製品逐漸被塑膠或鋼鐵取代，人口外移嚴重，面臨工藝技術漸漸失傳。

金獅村長林炳煌向文化部申請「2021社區及區域特色工藝扶植農村微型工藝產業培力計畫」，為期3年，第1年以「培訓人才」為核心，每週二、四下午開課，讓居民在農閒之餘也能參與。

林炳煌說，竹製品的原料均可就地取材，此次培訓課程，從砍竹、剖竹、洗竹、製成竹篾等基本工，到製作成各類器皿、燈罩、竹籃等，從無到有的過程，將技術及功夫傳承給村民、下一代。

竹藝課老師劉明智從小跟著父母學編米簍，利用農閒之餘精進自己的編藝，他說，現在年輕人喜歡滑手機卻不喜歡手作工藝，希望透過培訓課程，將竹編工藝技術、文化繼續傳承。