小人物大故事 南台中家扶6人受扶幼楷模表揚

新冠疫情嚴重衝擊社福募款，在防疫優先下，家扶基金會「2021全國扶幼感謝暨表揚大會」今年停辦，改由各家扶中心向獲獎者表達感謝。南台中家扶今年有5人獲獎，10年資深的扶幼委員有林石清和陳鎮文、扶幼楷模台中聖壽宮、兒保楷模張靖欣女士、志工楷模楊淑金女士。其中，扶幼楷模台中市聖壽宮，至今累績捐贈中心上萬公斤白米，以及百萬元捐款。

南台中家扶主任王金敦表示，感謝社會上眾多有力人士，默默用自己力量為弱勢兒童與家庭送暖，一點一滴幫助他們累積自立能量。目前南台中家扶服務1000戶家庭，1500名孩子，受疫情影響，服務的戶數及童數也增加不少，鼓勵更多民眾出錢出力給予關懷。

台中聖壽宮求庇佑者絡繹不絕，香火鼎盛，成就許多助人公益貢獻，多年來發出許多物資、急難救助金幫助許多貧困的個人及家庭，也幫助許多偏鄉學校的建設，甚至到國外偏鄉服務。

2004年聖壽宮董事長張真憲加入家扶扶幼委員行列，開始家扶中心扶幼工作，引薦聖壽宮開始捐給中心白米幫助扶助家庭，至今累計已達1萬2680公斤，也加入寒冬送暖行列，聖壽宮每年捐贈10萬元，至今累計金額達到121萬元，累計有1720戶的扶助家庭孩子們得到幫助。

禾明生化科技有限公司常務董事林石清，1988迄今擔任家扶國外認養人已達33年，在公司業務及社團網絡擴展常想到如何將家扶結合在其中，在擔任扶幼委員10年期間，全力投入關懷弱勢及孩童教育，2012、2013年擔任中心扶幼委員會第五屆主任委員，連結惠來扶輪社資源長期贊助冬季跳蚤市場義賣活動及經費贊助，也努力爭取社團刊物能有家扶的文宣廣告露出。

張靖欣、郭陽山是專業戲劇工作者，長期投身舞台戲劇表演、指導並參與關懷弱勢、社會議題。2011年開始透過「拉拉門」社區劇團與家扶合作，運用有趣、生動、直接的戲劇元素，帶領經濟弱勢的兒少拓展身體感覺、戲劇經驗及發展興趣與內在價值。