水溝的剋星-台南溝渠隊 社會勞動人小事一樁

台南地檢署今年5月起，陸續派遺8名「社會勞動代替入監服刑」人力投入環保局溝渠隊清溝，有人不堪負荷工作，聲請易科罰金，卻也有人堅持下去，忍著臭味，鑽入狹窄水溝清除障礙物，連溝渠隊資深人員都稱讚，認為很吃苦耐勞。

台南市環保局去年6月成立溝渠隊，成員30人，目前配置11輛沖吸兩用清溝車等器械設備，1年年來累已清出1500噸淤積物，排除不利水流的障礙物320處，清淤總長度558公里。

溝渠隊為了增進清溝效能，今年5月向台南地檢署申請「社會勞動代替入監服刑」人力，地檢署已陸續派來8人，勞動替代時數從300小時至1200小時不等。其中2人在報到第1天就因無法勝任工作打退堂鼓，上午完成報到，下午隨即聲請易科罰金。

留下來的6人，個個吃苦耐勞。溝渠隊長邱源隆表示，耐操、耐勞的程度大出意料之外，僅2至3日就從不適應到上手，清淤泥小事一椿，鑽臭水溝、清除堵住水流的硬塊、鋸除深入水溝的樹根等工作也都得心應手。

7、8月屢有強降雨，溝渠隊為了水流順暢，得抓住雨勢空檔清溝，社會勞動人不嫌髒亂，鑽水溝、清除水泥硬塊等樣樣來，而且熟悉器械等操作方式。中秋連假前社會勞動人被分派至北區清溝，區長李皇興看到他們賣力的工作，特地送文旦表謝意。

陳姓社勞人表示，從來不知道清溝是怎麼一回事，以為就是拿工作把水溝裡的汙泥鏟起來，誰知竟得鑽水溝、打除堵塞水流的硬塊，一開始還真是難以適應。但環保局溝渠隊的人都能做，自己為什麼就不能做？克服心裡障礙後就不難了。而且看到原本因堵塞積水而髒亂不堪的溝渠，恢復乾淨樣貌後，相當有成就感。