整理老家發現祖父百年畫作 今捐贈台南市府

台南文化資產保存處今天有一場特別的捐贈儀式，為巿民張添德多年前整理老家時，意外在一個舊鐵罐裡，發現祖父黃燕清的多張畫作，保存數年後決定捐出給市政府。

文資處表示，經初步盤整，這批作品多創作於日本大正時期，至今已近百年，類型包含文字畫、民俗人物畫，以及許多畫稿作品。在人物畫作上，可以發現其筆墨暈染以及線條的表現上生動有趣，在人物姿態刻畫上活靈活現。推估黃燕清當時可能是專業畫師，也可能是玻璃畫的專業從業者。

張添德先生數年前在整理老家時，發現一只藏在屋梁上的老舊鐵罐，打開一看，裡面居然收藏著多件近百年的畫作，經仔細檢視，才發現是祖父黃燕清所畫。由於畫作時間久遠，已出現泛黃斑駁的痕跡，為避免這些作品進一步風化損壞，便將每個作品悉心製作裝裱，妥存先人作品。

近年有感於作品應有專業的保存維護才得以持續傳承，遂決定將作品捐贈台南市政府，經六甲區長陳啓榮居間聯繫文資處後，促成捐贈。

文資處表示，可惜由於黃燕清早逝，家族間對於他當時從事藝術創作的往事並不了解，也無從得知其習畫的淵源。不過，透過此批捐贈的內容，例如畫譜〈花影圖帳〉上，黃燕清寫下了「食煙未飽，度工是真。」仍能以此推敲畫師本人藝術創作時的心境及情思。