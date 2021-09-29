難忍清溝惡臭髒污 南檢社會勞動者寧易科罰金

台南市政府環保局成立溝渠隊清除滿是惡臭阻塞的水溝，台南地檢署陸續派出8名「社會勞動代替入監服刑」者協助，其中2人支援首日就受不了，立刻聲請易科罰金，不服社會勞動。

台南市政府環保局去年6月成立溝渠隊，且向台南地檢署申請支援人力，南檢今年5月起陸續派出8名「社會勞動代替入監服刑」者投入環保局溝渠隊協助清溝。

環保局表示，南檢派出8名支援人力，社會勞動時數從300小時至1200小時不等，但其中2人首日上午進入溝渠清溝，就因無法忍受惡臭及水溝阻塞髒污，下午立刻聲請易科罰金，寧願繳錢了事，也不服社會勞動。

不過，南檢派出的其他6人，持續堅持清溝，和溝渠隊員忍著臭味，鑽入狹窄水溝中清除障礙物，讓溝渠隊員刮目相看。

溝渠隊長邱源隆表示，留下來的6人，耐操、耐勞程度出人意料之外，僅花數天時間，就從不適應到上手，清淤泥小事一椿，鑽臭水溝、清除堵住水流的硬塊、鋸除深入水溝的樹根等工作也得心應手。

他說，台南今年7月至8月間屢有強降雨，溝渠隊得抓住雨勢空檔清溝，但社會勞動人不嫌髒亂共同執行，中秋連假前被分派到北區清溝，連區長李皇興都很佩服，還送了1箱文旦致謝。

陳姓社勞人也表示，他從不知道清溝是怎麼一回事，以為只是將水溝裡污泥鏟起來，哪知還得鑽水溝、打除堵塞水流的硬塊，一開始難以適應。但環保局溝渠隊員能做，他自己為何不能做，於是克服心裡障礙，一切都不是難事，清溝後，髒污溝渠恢復乾淨，成就感真的難以形容。

台南市環保局溝渠隊連同隊長共設置30名專職人力，目前配置11輛沖吸兩用清溝車等器械設備，成軍1年多年來已清出1500公噸淤積物，排除不利水流障礙物320處，清淤總長度558公里。