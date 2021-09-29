台南「藝如春風走透透」周日麻豆及柳營壓軸演出

台南市政府文化局 「藝如春風走透透」藝文活動，以行動舞台車巡迴台南各區演出，本周日下午及晚間將在柳營、麻豆區壓軸演出，邀請鄉親把握免費欣賞A Cappella（阿卡貝拉）音樂饗宴。

文化局 「藝如春風走透透」系列活動進入尾聲，10月3日下午4點在柳營區代天院、晚間7點30分在麻豆區代天府，將由「Sirens守浪人」演出《阿卡貝拉時光列車》。

文化局說，A Cappella（阿卡貝拉）是一種迷人的音樂表演形式，不使用任何樂器，利用純人聲唱出美妙且變化多端的音樂。Sirens守浪人為讓在地人更加瞭解阿卡貝拉音樂，精選多元曲風歌曲，包含搖滾、電音、抒情、流行舞曲、輕鬆小品等，並編排不同舞蹈，完整呈現舞台效果，藉由多元創意的表演形式點綴歌聲，綻放熱情活力，滿足民眾視覺及聽覺雙重享受，更傳達他們對音樂的堅持。

而大多數人不管是在工作或是生活上，都因疫情帶來不少影響，Sirens守浪人挑選具正面意義歌曲，希望透過阿卡貝拉音樂傳遞滿滿的正能量，歡迎大家親身感受這獨特現場魅力，跟著藝術卡車一起來享受音樂的美好。

因應防疫期間，活動現場將實施單一出入口，限制場內人數300人內，進場簡訊實聯制、體溫量測、酒精消毒，民眾須全程配戴口罩並禁止飲食，戶外座位維持社交距離。

最新活動詳情請留意文化局「藝遊臺南」官方臉書粉絲專頁。

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