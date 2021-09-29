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台南10月起一次施作5條路平 力拚今年底前完工

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市永康區尚頂路為往返市區到工業區連接省道的重要聯絡道路，因車流量大，導致路面嚴重龜裂、凹陷，將在10月中進行路平。圖／台南市工務局提供
台南市永康區尚頂路為往返市區到工業區連接省道的重要聯絡道路，因車流量大，導致路面嚴重龜裂、凹陷，將在10月中進行路平。圖／台南市工務局提供

台南市永康區尚頂路為往返市區到工業區連接省道的重要聯絡道路，因車流量大，導致路面嚴重龜裂、凹陷，將在10月中進行路平，除了尚頂路之外，市府也陸續完成其他4件路平改善工程發包，總共5條道路改善預計年底前可全部完工。

工務局指出，近期以1億2453萬元經費，陸續完成5件路平專案道路改善工程案發包程序，總長度10.56公里，包括永康區尚頂路的台1線到正南三路段、公園路的成功路至中正橋段、安吉路三段的本原街二段106巷至公學路一段124巷、安明路的海尾路至北汕尾路、歸仁區大武路三段的中正南路二段至長榮路一段。

其中，最先進場施作的為永康區尚頂路，工務局表示，為提升用路人安全及道路品質，工程同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共39座，預計10月15日起進場施作，尚頂路至鹽信街將在10月30日、31日進行AC路面刨鋪，鹽信街至正南三路為11月1日、2日，施工期間採半半施工，單向封閉，另一向車道調撥單向通行，確保車流順暢。

路平專案 台南

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