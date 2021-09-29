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逛斯卡羅片場遊老街 鹽水農會食農輕旅行周六日登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市鹽水區農會本周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供
台南市鹽水區農會本周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供

綠色消費時代來臨，食農教育也愈來愈受重視，台南市鹽水區農會本周六、日辦理小旅行一日遊，讓親子認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗，參訪正夯的「斯卡羅」拍攝場景，感受漫遊鹽水小鎮樂趣。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，10月2、3日將登場的「韓吉囝仔愛七逃~食農小旅行一日遊」，因應疫情人數也降載，由每場次由40人降為25人，目前已額滿，分為食農體驗、小鎮漫遊、田間教室三大部分，結合食農教育、生態教學、在地農產DIY、岸內糖廠影視基地參訪以及鹽水小鎮漫遊等。

而「食農教育」則是本次活動主題重點，透過體驗活動來了解「食」與「農」之間關聯，將食農教育融入相關活動中來實施。遊程結合認識地瓜生態環境、地瓜料理製作等，並把旅客帶入田間體驗種植地瓜，了解自己吃到的食物最初模樣，讓遊客學習到農耕、糧食、飲食文化、健康、環境倫理、永續發展等「食育」相關知識，讓遊客學習從「產地到餐桌」活動課程體驗。

除精彩食農體驗課程，農會特別申請參觀岸內糖廠影視基地，遊客有機會一探「斯卡羅」的拍攝場景。饒富古風的鹽水橋南老街及八角樓、永成戲院等也是造訪景點，一整天下來，保證收穫滿滿。

台南市鹽水區農會周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供
台南市鹽水區農會周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供
台南市鹽水區農會本周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供
台南市鹽水區農會本周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供
台南市鹽水區農會周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供
台南市鹽水區農會周六、日將辦理小旅行一日遊，讓外界能認識更多鹽水優質農產品，還可一起參與食農體驗。圖 ／鹽水區農會提供

食農教育 農會 疫情

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