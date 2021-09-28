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台南3年吸引投資1.3兆元 產業鏈逐漸成形

中央社 / 台南28日電

台南市政府今天表示，在南科台南園區和沙崙智慧綠能科學城帶動下，台南3年來吸引投資總額高達新台幣1.3兆元，且帶來近3萬個就業機會，產業鏈逐漸成形。

台南市長黃偉哲就任將屆滿3年，市府統計，台南3年來吸引1.3兆元投資，今年上半年失業率僅3.9%，在六都中和台中並列最低，更低於全國平均3.93%。市府今年9月辦理大型就業博覽會，媒合率達52.57%。

市府評估，隨著台南產業鏈成形，台南產業產值與投資熱潮可望持續成長，聯電今年也宣布在南科增加產線，預定民國112年第2季投入生產。

黃偉哲表示，市府將持續建構優質投資環境，採取一站式專人專責的客製化投資服務，加速行政程序，跨局處合作解決問題，以高行政效率創造更好投資服務。

市府表示，今年1月至8月，台南市新增210件投資案，吸引208億元投資額，創造400億元產值及5407個就業機會。市府列管2億元以上重大投資案共93案，投資額3085億元，顯示台南各項經濟活動熱絡。

台南 黃偉哲 南科

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