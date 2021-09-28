斗六市區鐵路高架化卡關？ 張麗善：從未怠慢

有立委質疑雲林縣斗六市區鐵路高架化一案進度卡關，縣長張麗善今天表示，目前正處可行性評估作業階段，「縣府進度從未怠慢」，相較有縣市歷經4年，評估案至今還未獲核定，她強調，鐵路高架化是非一蹴可及的重大建設，望立委在中央能多支持縣府，並協助爭取經費，莫打擊地方政府士氣，縣府程序全依中央規範執行，努力應被看見、被肯定。

張麗善指出，斗六市區鐵路高架化計畫總經費達118.26億元，縣府需自籌24.44億元經費，幸在縣議會支持下採逐年編列方式進行，縣府等同獲得第1張門票，工務處也配合交通部鐵道局規畫，設計符合中央規範的可行性評估計畫案。

「不是今天講，明天就生的出來」張麗善說，工務處於2019年12月提報可行性評估報告給中央審核，至今1年以來來回修正4次，目前最終意見統合後，並由各部會審核責成予鐵道局，依規畫報告修正需求，現階段僅剩最後1項增設「縣府站」票源補充說明，近日完成修正即會提送。

張麗善重申，重大交通建設，需要時間、空間及體力、耐力去執行，尤其該案為上百億的高架化工程，要完成規畫、變更都市加上審查流程，本就需花些時間，縣府單是現階段的前置作業，時程就比其他縣市快，如嘉義民雄站歷經4年完成可行性評估。

工務處長汪令堯針對最後修正項目說明，他指出，鐵路高架化總長度約7.1公里，其中考量行政中心通勤族的交通需求，在雲林路二段正對面、後庄平交道納增「縣府站」，高架後打造一座簡易車站，平時以服務行政區上班族及洽公民眾為主。

汪令堯表示，中央本月22日函文請縣府針對此項修正並補充說明，他指出，除滿足行政中心通勤需求，包括周遭都市計畫變更後，商業區規模會增加，也會增加旅客到此從事休閒旅遊、購物或赴台大雲林分院就醫，這些都將是票源增加因素。

汪令堯說，縣府即刻更正後會再提送中央，可望明年底獲得行政院核定，待獲中央給予同意書，鐵道局即啟動規畫審查，核定後進入綜合規畫及發包階段，按時程推算，初估工期約需10年。

汪令堯說，住外縣市的縣府同仁或行政部門員工，通勤抵達斗六火車站還需騎自行車或搭計程車、公車才能上班，有新站就可坐火車直達工作地點，通勤更方便，也能促進地方發展。