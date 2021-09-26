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嘉市「惜福冰箱」再設5據點 累計11處領取無身分限制

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市惜食冰箱服務站，都有冰箱、冷凍櫃、置物架。圖為今天啟用的何庄社區站。記者林伯驊／攝影
嘉義市惜食冰箱服務站，都有冰箱、冷凍櫃、置物架。圖為今天啟用的何庄社區站。記者林伯驊／攝影

嘉義市去年輔導5個社區及嘉市鳶尾花人文促進協會設立「惜食冰箱」服務站，讓即期或醜蔬果能續食，也幫有需要民眾暫時度過難關，今年再於何庄、大溪等5個社區設站；市長黃敏惠今上午至何庄社區揭牌，市府社會處指出，會持續評估媒合，設更多站，領取無身分限制。

里內去年就設惜食冰箱的東區圳頭里長楊文俊說，每周一、五下午開放領取，目前每次固定40、50人來拿，食物來源包括台灣食物銀行聯合會，或連鎖大賣場下午會提供賣剩麵包，外地人也會來捐，中秋過後還有人提供月餅，物資算充裕。

楊文俊指出，民眾前來領取會把關，但遇過有人將想捐的物資，私自放冰箱下層，對此發現後會重新檢視食品安全、有無異味等，保持冰箱裡東西都能使用，都會把關。

市長黃敏惠說，俗話說「勤儉較有底，浪費不成家」，若要領取惜食食物，不會有身分別的限制，讓不少受疫情影響、陷入經濟困頓家庭，能夠暫時度過難關，也以具體行動展現互助互信、愛與分享，共同為永續環境盡份心力。

去年設惜食冰箱的圳頭、興安等社區，今天現場分享，目前已有源源不絕的物資外，民眾也建立起「吃多少、拿多少」的概念，更帶動居民與社區的連結。

市府社會處表示，去年輔導東區精忠、興仁、興安，西區福民、劉厝社區發展協會，及嘉市鳶尾花人文促進協會6個單位成立惜食冰箱，今再新增西區何庄、大溪、車店、慶安及東區頂庄社區等5個單位設置，全市累計11個服務站，都有冰箱、冷凍櫃、開放式置物架。

此次成立的5個站，所需5組冰箱、冷凍櫃、開放式置物架，都由嘉市國際崇她社捐贈；社會處表示，已有企業簽約固定提供食物，也會繼續媒合、評估社區來設惜食冰箱的服務站。

嘉義市政府今年新增西區何庄、大溪、車店、慶安及東區頂庄社區等5個單位，設置惜食冰箱服務站。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今年新增西區何庄、大溪、車店、慶安及東區頂庄社區等5個單位，設置惜食冰箱服務站。記者林伯驊／攝影

嘉義市目前累計11處惜食冰箱服務站，圖為今天啟用的何庄社區站。記者林伯驊／攝影
嘉義市目前累計11處惜食冰箱服務站，圖為今天啟用的何庄社區站。記者林伯驊／攝影

嘉義市惜食冰箱服務站，並沒有限制領取的資格。記者林伯驊／攝影
嘉義市惜食冰箱服務站，並沒有限制領取的資格。記者林伯驊／攝影

嘉義市惜食冰箱服務站，都有冰箱、冷凍櫃、置物架。記者林伯驊／攝影
嘉義市惜食冰箱服務站，都有冰箱、冷凍櫃、置物架。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府有與企業合作，固定提供食品給惜食冰箱服務站。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府有與企業合作，固定提供食品給惜食冰箱服務站。記者林伯驊／攝影

冰箱 黃敏惠

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