嘉化學公司排廢氣？ 農民怒：汙染農地、稻米現空包彈

嘉義縣水上鄉有稻農反映，168縣道上有化學原料公司內油槽車頻繁進出排放廢氣，導致稻穗發黃，稻米黑化甚至出現空包彈；公司回應，一切純屬誤會，已和農民達成和解；縣府環保局表示，民眾若有相關疑慮可撥打陳情電話，將派遣相關單位勘查。

嘉義縣水上鄉黃姓稻農說，168縣道上的化學原料公司從上周開始，油槽車頻繁進出，排放的廢氣導致公司後方農地的稻米黃萎，近日稻米結穗準備收成，農民發現稻米大量黑化，甚至出現空包彈，擔心賣相不佳。

「這已經不是第一次」，黃姓農民說，去年一期稻作插秧時就已經出現類似情況，工廠鄰近萬能工商，學生出入頻繁，早晨黃昏時也會有居民在附近散步，除了擔心廢氣損及農稼，也怕造成居民健康上的損害。

根據經濟部資料顯示，該公司主要從事化學原料及肥料的批發及零售，公司負責人回應，一切純屬誤會，已和農民達成和解，將持續監測空氣品質，確保類似事件不會重演。

嘉義縣環保局長張根穆說，未接獲相關陳情，若民眾有相關疑慮可透過電話05-3620808陳情，環保局將會同農業處和農改場等相關單位前往聯合稽查後採樣送審，若情節屬實將要求相關單位改善。