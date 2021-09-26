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風頭水尾居民飽受水患苦 雲縣投4千萬治理施厝寮大排

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右三）今為麥寮鄉施厝寮大排第二期改善工程開工動土。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（右三）今為麥寮鄉施厝寮大排第二期改善工程開工動土。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣麥寮鄉施厝寮大排，因通水斷面不足、排水路淤積阻塞，導致排水功能低落，尤其內水排出問題很嚴重，對此雲林縣政府擬定雲林北部沿海地區綜合治水及施厝寮大排系統治理等2計畫進行排水路拓寬改善，共投入4180萬治理經費，縣長張麗善指出，該工程今起開工，預定明年10月完工，可改善淹水面積20公頃，保護鄰近施厝村、興華村沿線居民生命財產安全，不必再受水患威脅。

張麗善指出，該大排位在麥寮鄉鄉道雲5施厝寮第二號橋上、下游段的河道現為土堤，容易產生淤積及雜草叢生，而既有防汛道路寬約3至6公尺，加上兩岸有中排及側溝等排水設施流入，使通水能力不足，每逢強降雨就會造成淹水。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮為沿海鄉鎮，地勢較低窪，大排出海口處必須通暢，因過去施厝寮大排後安段曾經潰堤，造成全村淹水，居民至今仍心有餘悸，希望整治後徹底改善破堤狀況。

張麗善表示，施厝寮大排總長度達1萬4220公尺，目前第一期改善工程已完成，整治長度約7895公尺，整治率55.52%，但仍有淹水問題未解決，今將針對排水路7K+105至7K+600河段進行改善，並把河道從既有約19至23公尺拓寬至25公尺。

張麗善說，該工程預計工期360日曆天，完工後整體整治率將提升至58%，透過改善既有土坡、增加大排通洪斷面等，可減少周邊淹水及農作物損失，兩旁水防道路拓寬後，也將提升民眾往返該路段的通行安全。

張麗善說，施厝寮大排後續尚有上游至崙背段約42%的河段待整治，縣府將持續向中央爭取經費，完善區域排水整治，此外縣府也針對縣境42條水系進行通盤檢討，規畫整體水系治理方案，將逐步提升地區防洪機能，改善民眾生活環境品質。

雲林縣政府投入4180萬元治理麥寮鄉施厝寮大排第二期改善工程，將改善既有土坡、拓寬河道及增加大排通洪斷面，解決區域排水問題。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府投入4180萬元治理麥寮鄉施厝寮大排第二期改善工程，將改善既有土坡、拓寬河道及增加大排通洪斷面，解決區域排水問題。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣麥寮鄉施厝寮大排第二期改善工程明年10月完工，可減少周邊淹水及農作物損失，防汛道路也將一併改善，提升民眾往返該路段的通行安全。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣麥寮鄉施厝寮大排第二期改善工程明年10月完工，可減少周邊淹水及農作物損失，防汛道路也將一併改善，提升民眾往返該路段的通行安全。記者陳苡葳／翻攝

張麗善 淹水

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