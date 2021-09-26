她3歲下肢癱瘓長年倚靠輪椅 今輪椅賽大放異彩搏滿堂彩

全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽今天上午在嘉義縣棒棒積木飯店登場，選手在舞台上盡情揮灑，展現自我；62歲陳白蓮3歲時一次意外導致下肢癱瘓，6年前因緣際會開啟了輪椅舞之路，過程挫折不斷她始終堅持夢想，不屈不撓的精神也令人為之動容。

陳白蓮3歲時因高燒導致下肢癱瘓，平時依靠輪椅移動，6年前參觀身障運動會，看到台上的運動員熱舞，啟發她對輪椅舞蹈的興趣，因緣際會下遇到輪椅舞老師蔡秀慧，開啟她的輪椅舞之路。

上課從不缺席，然而陳白蓮的學舞之路坎坷不斷，從零開始的她在舞台上磕磕絆絆，一次意外她不慎從輪椅上跌落，頭頂鯊魚夾插入後腦勺，那次意外她送醫縫了3針。

生性樂觀的陳白蓮並不因此退縮，比賽前一周她摔倒，小腿以下骨折打了石膏，但她跟老師說她不想退賽，繼續朝著夢想前進，今天上午全國會長盃輪椅舞蹈錦標賽，她報名3項及單人拉丁舞競賽，不屈不撓的精神讓台下的觀眾和評審為之動容。

全國會長盃輪椅舞蹈錦標賽由中華民國殘障體育運動總會主辦，今天上午在嘉義縣棒棒積木飯店登場，理事長蔡秀慧表示，輪椅舞蹈於2028年納入殘障奧運參賽項目，會長盃輪椅舞競賽首次於嘉義縣舉辦，希望輪椅舞蹈能再次於南部紮根，開花結果。