得獎不斷！台南新營鐵道地景公園再獲國家卓越建設獎

2021年國家卓越建設獎名單出爐，台南市政府今年共獲得32個獎項，是政府機關中的第一名，其中都發局以「新營鐵道地景公園」獲得「2021國家卓越建設獎」最佳環境文化類-金質獎。

市長黃偉哲表示，新營鐵道地景公園計畫從規劃設計到施工品質都曾受過肯定，獲獎不斷，這次能從眾多參賽案件中再度脫穎而出實屬不易，相當肯定都發局同仁在市政建設的努力。

都發局表示，「新營鐵道地景公園」與台糖公司多方合作，園區以糖業及軌道為發展故事主軸，透用串接、縫合、修補、保留、清整、解構與重組等等的方式，串聯市區內1.4公里長糖鐵自行車道、打造肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、及鐵道戶外教室等等亮點。

都發局指出，總共超過3公頃的綠地空間，打開了長久以來總是有距離感的新營糖廠，讓市民有更進一步的機會親近與了解，例如軌道、月台、牽引機、防空洞等，多數早期製糖產業遺構及廠區設施均保存良好，探索之餘更是慢步休閒的好場所，是具有豐富故事內涵的景觀工程。

這項工程之前的獲獎紀錄包括2019第7屆景觀大獎－公園綠地開放空間類－優質獎、2020第8屆景觀大獎－公園綠地開放空間類－優質獎、2020世界景觀建築師協會（非洲、亞太及中東三區）景觀大賞IFLA AAPME Awards－文化傳統類卓越獎、2021年建築園冶獎－公共建築景觀類園冶獎等多項大獎。