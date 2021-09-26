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防鳥類築巢遮蔽紅綠燈 台南擬換半遮蓋式燈罩

中央社 / 台南26日電

台南市政府交通局最近接獲民眾反映數起鳥類在號誌燈罩內築巢，影響用路人察看號誌，除委由號誌維修廠商加強巡查清除，並研擬逐步改用半遮蓋式燈罩加以避免。

日前有民眾在社群網站發文指出，台南市新營區近來有些路口的紅綠燈被小鳥築巢，導致用路人看不清楚號誌，可能影響交通安全，希望相關單位能加強巡查。

交通局今天指出，鳥類在號誌燈罩內築巢的移除處理屬於號誌維修的一部分，交通局的契約廠商平時都會派員巡查各處號誌是否正常運作，一旦發現鳥巢就會加以清除，若民眾發現這種狀況時，可主動向交通局反映，交通局會通知廠商立即處理。

交通局指出，近1、2週在新營區接獲反映的件數確實較平日來得多，接獲反映後很快就清理完畢，並已要求廠商提高巡查頻率，而為了避免鳥類在號誌燈罩內築巢，目前已研擬將圓筒式燈罩逐步改換為半遮蓋式燈罩。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，路口紅綠燈距離地面有一定高度，外界干擾不多，圓筒式燈罩營造出類似樹洞的環境，因此會吸引鳥類築巢，多是對人類、車輛較習以為常的八哥、斑鳩等鳥類，保育類比較少見。

他說，鳥類喜愛選擇隱蔽、不受干擾地點築巢，像空屋屋簷、陸橋排水孔洞等處，甚至曾有人在一段時間未移動的遊覽車輪圈處發現鳥巢。

邱仁武指出，正常運作的號誌燈會有亮光，對鳥類來說也是干擾，一般來說不會是鳥類築巢的首選，比較常見的是故障或尚未啟用的號誌燈，也有可能是築巢時剛好有一段時間是閃黃燈，不會出現亮光的紅燈和綠燈燈罩處就被鳥類選中。

燈會 生態保育

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