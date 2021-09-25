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台灣忠烈祠許願池啟用 徐國勇到北港義民廟揭牌

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天揭牌啟用，未來提供給民眾許願祈福之用。記者蔡維斌／攝影
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天揭牌啟用，未來提供給民眾許願祈福之用。記者蔡維斌／攝影

內政部長徐國勇兩年前贈匾「台灣忠烈祠」給雲林縣北港鎮義民廟，廟方以此發想，號召信徒募捐打造一座石雕許願池，今天徐國勇再親往剪綵啟用，各地義民廟也來共襄盛舉，徐國勇帶領大家拋擲銅板入池，敲響許願鐘，一起期許國泰民安，疫情遠離，並希望遊客造訪時，能記取義民保衛鄉土的台灣史跡。

列為雲林縣定古蹟的北港義民廟，奉祀108名在清代林爽文事件中，為保家衛鄉而犧牲的壯士鄉丁，以及一隻英勇保衛鄉土的義犬，是國內少有塚廟合一的廟宇，兩年前，內政部長徐國勇拜訪該廟，得知早年鄉民英勇護衛鄉里的史蹟故事，深深感動，即送上「台灣忠烈祠」字匾，感念義民公的精神。

當地里長吳國興及廟方人員即以「台灣忠烈祠」為主題，號召熱心人士群策群力，在廟內打造一座花崗岩許願池和「願滿」許願鐘，今天啟用儀式徐國勇再度受邀，和雲林縣長張麗善、立委蘇治芬、國策顧問也是桃園褒忠祠主委范振修、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及義民廟主委蔡義村等人共同主持剪綵。

與會來賓焚香祝禱，一一說出個人願望，並由徐國勇帶領拋擲銅板入池，同時敲響許願鐘、掛上祈願卡，共同祈求全球遠離疫情，人人平安，徐國勇說，早年地方壯丁不惜犧牲生命保衛家鄉的英勇故事，令人感動，期待前來參拜、許願的遊客能藉以記取這段感人的台灣史跡。

由於該許願池旁立有義民廟的義犬石雕像，里長吳國興除感謝各界熱心捐獻，並說許願池不僅可供民眾許願，也可讓飼養毛小孩的遊客許願，可說是國內第一座「狗狗許願池」，歡迎大家前來參拜祈福。

以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天邀請內政部長徐國勇揭牌啟用，未來提供給民眾許願祈福之用。記者蔡維斌／攝影
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天邀請內政部長徐國勇揭牌啟用，未來提供給民眾許願祈福之用。記者蔡維斌／攝影
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天揭牌啟用，未來提供給民眾許願祈福之用。記者蔡維斌／攝影
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天揭牌啟用，未來提供給民眾許願祈福之用。記者蔡維斌／攝影
內政部長徐國勇帶領大家投擲銅板許願並敲響許願鐘。記者蔡維斌／攝影
內政部長徐國勇帶領大家投擲銅板許願並敲響許願鐘。記者蔡維斌／攝影
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天邀請內政部長徐國勇揭牌啟用，並上香祈福。記者蔡維斌／攝影
以台灣忠烈祠為名的北港義民廟許願池今天邀請內政部長徐國勇揭牌啟用，並上香祈福。記者蔡維斌／攝影

徐國勇 北港朝天宮 忠烈祠

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