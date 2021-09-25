台灣忠烈祠許願池啟用 徐國勇到北港義民廟揭牌

內政部長徐國勇兩年前贈匾「台灣忠烈祠」給雲林縣北港鎮義民廟，廟方以此發想，號召信徒募捐打造一座石雕許願池，今天徐國勇再親往剪綵啟用，各地義民廟也來共襄盛舉，徐國勇帶領大家拋擲銅板入池，敲響許願鐘，一起期許國泰民安，疫情遠離，並希望遊客造訪時，能記取義民保衛鄉土的台灣史跡。

列為雲林縣定古蹟的北港義民廟，奉祀108名在清代林爽文事件中，為保家衛鄉而犧牲的壯士鄉丁，以及一隻英勇保衛鄉土的義犬，是國內少有塚廟合一的廟宇，兩年前，內政部長徐國勇拜訪該廟，得知早年鄉民英勇護衛鄉里的史蹟故事，深深感動，即送上「台灣忠烈祠」字匾，感念義民公的精神。

當地里長吳國興及廟方人員即以「台灣忠烈祠」為主題，號召熱心人士群策群力，在廟內打造一座花崗岩許願池和「願滿」許願鐘，今天啟用儀式徐國勇再度受邀，和雲林縣長張麗善、立委蘇治芬、國策顧問也是桃園褒忠祠主委范振修、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及義民廟主委蔡義村等人共同主持剪綵。

與會來賓焚香祝禱，一一說出個人願望，並由徐國勇帶領拋擲銅板入池，同時敲響許願鐘、掛上祈願卡，共同祈求全球遠離疫情，人人平安，徐國勇說，早年地方壯丁不惜犧牲生命保衛家鄉的英勇故事，令人感動，期待前來參拜、許願的遊客能藉以記取這段感人的台灣史跡。