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長輩第2劑AZ疫苗開打 嘉義縣覆蓋率破5成全國第6

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站。圖／嘉縣府提供
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎疫苗陸續到貨，為提高覆蓋率，嘉義縣假日開設大型接種站施打疫苗，縣長翁章梁下午到朴子國小，關心長輩第二劑AZ疫苗接種，截至24日，全縣人口數覆蓋率53.11％，排名全國第6。

翁章梁表示，他當面向小英總統建議長輩第二劑，比照第一劑免登記免預約，採造冊通知方式接種，中央聽到基層聲音，長輩不用再上網登記，請長輩依通知時間打疫苗，以免同一時段到場人數太多，影響接種秩序。

翁章梁由朴子市長吳品叡、衛生局長趙紋華陪同，視察長輩第二劑AZ施打，親切詢問老人家和家屬是否有等候、接種動線安排、醫療團隊和志工的服務，以及有無需要改進。

AZ第二劑除特殊類別外，幾乎都是65歲以上長輩，老人家在家屬和醫療團隊攙扶陪同下，依序入場量額溫、手部酒精消毒、掛號、醫生問診、接種到觀察，秩序良好。

嘉縣18-29歲疫苗接種率46.31％，30-49歲48.63％，50-64歲57.18％，65-74歲81.13％，75歲以上68.92％。莫德納部分，70-74歲（原住民60-64歲）以上、7月16日完前第一劑接種長輩，28日起免登記，免預約，由民政系統依造冊接種通知施打第二劑。

長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站。圖／嘉縣府提供
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站。圖／嘉縣府提供
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站，縣長翁章梁(左)下午到朴子國小，關心長輩第二劑AZ疫苗接種。圖／嘉縣府提供
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站，縣長翁章梁(左)下午到朴子國小，關心長輩第二劑AZ疫苗接種。圖／嘉縣府提供
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站。圖／嘉縣府提供
長輩第2劑AZ疫苗開打，嘉義縣假日開設大型接種站。圖／嘉縣府提供

疫苗 翁章梁 朴子

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