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布袋戲原鄉虎尾鎮 將打造霹靂素還真主題圓環

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮是布袋戲故鄉，虎尾鎮公所與縣府合作取得國內霹靂布袋戲國際公司的授權，將把虎尾市中心的大圓環，以霹靂主角「素還真」打造主題圓環，聘請藝術家設計布袋戲裝置藝術，展現戲曲之鄉的意象。

雲林縣長張麗善說，台灣意象票選最高的是布袋戲，而虎尾又是國內布袋戲發源地，擁有全台數量最多布袋戲團，肩負世代傳承重責，為展現傳統藝術之都的美感，虎尾鎮公所提出近千萬元的虎尾圓環改造計畫，尤其圓環位於虎尾鎮主要交通的門戶，一旦完工將可成為雲林景點新地標，深具意義。

虎尾鎮長丁學忠也說，虎尾圓環已老舊，公所積極推動改建，最近獲縣府及聞名國際的霹靂布袋戲公司的支持，終讓計畫得以實現，未來新圓環將賦予新藝術生命，營造不同的在地景觀，凸顯虎尾人文薈萃與產業豐富的門戶意象，特延聘著名雕塑家楊柏林，形塑虎尾獨一無二的人文地景，相當難得。

丁學忠感謝霹靂公司獨家授權，將以霹靂布袋戲首席主角「素還真」塑像，為老圓環注入新生命，讓外地人一進虎尾就感受到曲原鄉之美，感受布袋戲仁義才智的精神，今天開工儀式，由雲林縣長張麗善、霹靂董事長黃華強、虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘、縣議員黃美瑤、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君等人共同主持。

文觀處長陳璧君說，2021雲林國際偶戲節「武林天下」將在今年10月1日到31日盛大登場，主場就位在虎尾，未來這座燈光藝術打造成的偶戲意象圓環一旦完工，將可讓偶節更加彩亮，虎尾走向國際，歡迎大家帶著五倍券暢遊雲林虎尾，欣賞金掌藝師精湛演出，走進戲偶世界鑑賞地方戲曲之美。

霹靂布袋戲授權給虎尾鎮公所打造素還真主題圓環。記者蔡維斌／攝影
霹靂布袋戲授權給虎尾鎮公所打造素還真主題圓環。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
霹靂布袋戲授權給虎尾鎮公所打造素還真主題圓環。記者蔡維斌／攝影
霹靂布袋戲授權給虎尾鎮公所打造素還真主題圓環。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，展現地方戲曲之美。記者蔡維斌／攝影
台灣布袋戲原鄉的雲林縣虎尾鎮將把市區門戶圓環，以布袋戲為主題打造成新的藝術圓環，展現地方戲曲之美。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 張麗善

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