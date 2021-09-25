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營區活化 台南新營長勝公園獲全球卓越建設獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新營長勝公園獲全球卓越建設獎銀獎。圖／市府提供
台南新營長勝公園獲全球卓越建設獎銀獎。圖／市府提供

2021國家卓越建設獎揭曉，台南市新營區長勝公園獲全球卓越建設獎－銀獎肯定，相當不容易，市府地政局表示，長勝營區開發案，打破土地重劃工程以往舊思維，採尊重及保留原有生態綠色資源及舊有營區文化景觀，形成特色遊憩區，目前原有動、植物生態已恢復，重劃工程與生態保育並重。

台南新營市區長勝營區，40年前改為陸軍通信兵訓練中心，20年前通訓中心遷出後處於荒廢狀態，營區內的老榕樹綠色隧道成為祕境，台南市政府歷經5年整修，採低衝擊低開發方式，完整保留區內既有生態及綠色隧道，減少環境擾動，創造公園特色，與周邊既有環境資源串聯為生態廊道，開闢滯洪池與透水性步道，滿足市民活動休憩需求。

園區內常見鳥類及第二級保育鳥類-鳳頭蒼鷹、黑冠麻鷺、松鼠、青蛙等，已成為小型生態系統；綠色隧道內植栽全數保留；隧道內採高架仿木紋步道，形成友善環境的生態廊道，串連周邊鐵道文化景觀資源，成為新營區打卡新地標，也是重要的戶外休閒景點之一。

台南新營長勝公園獲全球卓越建設獎銀獎。圖／市府提供
台南新營長勝公園獲全球卓越建設獎銀獎。圖／市府提供

綠色隧道 生態保育 鐵道

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