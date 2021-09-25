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四湖參天宮關聖帝君助學 普發助學金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
四湖參天宮關聖帝君助學，疫情捐愛全鄉普發助學金。記者蔡維斌／攝影
四湖參天宮關聖帝君助學，疫情捐愛全鄉普發助學金。記者蔡維斌／攝影

鑑於疫情期間民眾收入減少，為鼓勵學生勤學，雲林縣四湖鄉參天宮預定於明天將對全鄉國中小發放助學金，共約900餘名學生每人1000元，將由各校指派人員到廟領回，讓孩子感受關聖帝君的愛心

參天宮關聖帝君廟是四湖鄉的信仰中心，全台上萬座廟宇分靈，神恩廣披，信徒擴及海外，大陸、新加坡、美國、日本、馬來西亞等國家。

疫情衝擊民生，許多民眾到參天宮參拜，透露疫情影響收入，不僅生活困難，連孩子的教育費都有問題，廟方得知，決定宏揚帝君忠義仁愛精神，全面發放助學金。

參天宮主委吳孟宗表示，將針對四湖鄉內境各國中小所有學生，每人發給一千元助學金，沒有排富門檻，全鄉共十一所公立國小、一所公立國中、一所私立中學，符合領取助學金者共九百八十三人。

吳孟宗說，窮也不能窮教育，四湖鄉人口外流嚴重，關聖帝君是五文昌夫子中的神尊，獎勵勤學，疫情家庭收入減少，一千元助學金雖不多，卻是關聖帝君的一份愛心和獎勵，讓孩子知道愛心無所不在，大家互相扶持共度疫情難關。

四湖參天宮關聖帝君助學，疫情捐愛全鄉普發助學金。圖／參天宮提供
四湖參天宮關聖帝君助學，疫情捐愛全鄉普發助學金。圖／參天宮提供

疫情 愛心 馬來西亞

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