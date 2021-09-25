四湖參天宮關聖帝君助學 普發助學金

鑑於疫情期間民眾收入減少，為鼓勵學生勤學，雲林縣四湖鄉參天宮預定於明天將對全鄉國中小發放助學金，共約900餘名學生每人1000元，將由各校指派人員到廟領回，讓孩子感受關聖帝君的愛心。

參天宮關聖帝君廟是四湖鄉的信仰中心，全台上萬座廟宇分靈，神恩廣披，信徒擴及海外，大陸、新加坡、美國、日本、馬來西亞等國家。

疫情衝擊民生，許多民眾到參天宮參拜，透露疫情影響收入，不僅生活困難，連孩子的教育費都有問題，廟方得知，決定宏揚帝君忠義仁愛精神，全面發放助學金。

參天宮主委吳孟宗表示，將針對四湖鄉內境各國中小所有學生，每人發給一千元助學金，沒有排富門檻，全鄉共十一所公立國小、一所公立國中、一所私立中學，符合領取助學金者共九百八十三人。