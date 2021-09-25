嘉市好店頒獎！10月底發2000元 11月購物節抽汽車
第二屆「嘉市好店」選拔今天在嘉義市府中庭頒獎，市長黃敏惠除表揚78家優質伴手禮、美食、甜品業者，也宣告10月底發放每人2000元消費金，11月購物節還會抽出汽車等豐富大獎，另嘉義市民滿千送百，非嘉義市民可拿500元消費券換1000元嘉倍金，呼籲全國民眾到嘉義市旅遊。
「嘉市好店」選拔徵選今年吸引上百商家報名角逐，今年徵選分「經典美食」、「伴手禮」及「精選甜品」三類別，業者通過網路票選、食品檢驗、專家評選，共有78家業者獲選，除傳統品牌青年接棒轉型的「林聰明沙鍋魚頭」、「錦龍醬油」，還有許多特色店家、精緻甜品業者都獲選。
黃敏惠表示，獲獎店家產品中不僅看得到嘉義元素也充滿創意，像業者將嘉義砂鍋魚頭、雞肉飯融入拌麵，將魯熟肉、豆漿豆花融入吐司變成「方塊土司」，還有業者將阿里山高山烏龍茶與香糖結合，製做出「阿里山香糖烏龍茶冰淇淋」，都展現出多元且讓人感到幸福的嘉義產業特色。
黃敏惠說，嘉市特色好店都需要民眾支持，除了中央發振興券，嘉義市10月底將發給每位市民2000元消費金，11月購物節嘉義市民滿千送百，非市民可拿500元實體振興券兌換1000元「嘉倍卷 」，另外還會抽出豐富獎品。
「購物節最大獎抽汽車！」市府內部表示，「嘉倍券」兌換通路除了市政府，也規畫在車站、旅店提供兌換，另購物節活動期間，任何在嘉市消費發票都可登錄參加抽獎，每累積滿500元就有1次抽獎資格，最多20次，目前規畫最大獎是汽車1輛，但汽車品牌、規格目前仍規畫中，請大家拭目以待。
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