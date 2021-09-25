快訊

教育部道歉了！81校、2.5萬筆學檔資料遺失 持續搶救中

連日0案例有望分區降級？ 陳時中回應了

嘉市好店頒獎！10月底發2000元 11月購物節抽汽車

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市去年購物節最大獎抽出汽車1輛。圖／嘉義市政府資料照片
嘉義市去年購物節最大獎抽出汽車1輛。圖／嘉義市政府資料照片

第二屆「嘉市好店」選拔今天在嘉義市府中庭頒獎，市長黃敏惠除表揚78家優質伴手禮、美食、甜品業者，也宣告10月底發放每人2000元消費金，11月購物節還會抽出汽車等豐富大獎，另嘉義市民滿千送百，非嘉義市民可拿500元消費券換1000元嘉倍金，呼籲全國民眾到嘉義市旅遊。

「嘉市好店」選拔徵選今年吸引上百商家報名角逐，今年徵選分「經典美食」、「伴手禮」及「精選甜品」三類別，業者通過網路票選、食品檢驗、專家評選，共有78家業者獲選，除傳統品牌青年接棒轉型的「林聰明沙鍋魚頭」、「錦龍醬油」，還有許多特色店家、精緻甜品業者都獲選。

黃敏惠表示，獲獎店家產品中不僅看得到嘉義元素也充滿創意，像業者將嘉義砂鍋魚頭、雞肉飯融入拌麵，將魯熟肉、豆漿豆花融入吐司變成「方塊土司」，還有業者將阿里山高山烏龍茶與香糖結合，製做出「阿里山香糖烏龍茶冰淇淋」，都展現出多元且讓人感到幸福的嘉義產業特色。

黃敏惠說，嘉市特色好店都需要民眾支持，除了中央發振興券，嘉義市10月底將發給每位市民2000元消費金，11月購物節嘉義市民滿千送百，非市民可拿500元實體振興券兌換1000元「嘉倍卷 」，另外還會抽出豐富獎品。

「購物節最大獎抽汽車！」市府內部表示，「嘉倍券」兌換通路除了市政府，也規畫在車站、旅店提供兌換，另購物節活動期間，任何在嘉市消費發票都可登錄參加抽獎，每累積滿500元就有1次抽獎資格，最多20次，目前規畫最大獎是汽車1輛，但汽車品牌、規格目前仍規畫中，請大家拭目以待。

「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、市議員張秀華、陳家平、蔡文旭等人，今天都參加「嘉市好店」特色店家頒獎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、市議員張秀華、陳家平、蔡文旭等人，今天都參加「嘉市好店」特色店家頒獎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天表揚「嘉市好店」特色店家，圖為林聰明沙鍋魚頭推出的新商品「小聰明拌麵」。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠今天表揚「嘉市好店」特色店家，圖為林聰明沙鍋魚頭推出的新商品「小聰明拌麵」。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品，圖為「蕊杜」巧克力。記者卜敏正／攝影
「嘉市好店」選拔出許多特色店家商品，圖為「蕊杜」巧克力。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

黃敏惠黨主席投票雙手比YA支持誰？她說「嘉市領2千」

嘉義木都辦「木建築特展」 推綠化及環保

影／嘉市BNT疫苗開打 8學生剛打完...家長直接接回家

影／嘉市請月老牽線辦聯誼 增加結婚率解決少子危機

相關新聞

台南取消拔智慧毛 小一新生帶狀元帽點硃砂、開智慧

今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶，不必拔毛就能將「整隻牛」帶回家，今天由台南市...

聯手打炒房 台南擬提高房屋稅

中央打炒房，因台南市房價節節攀升，南市府財稅局為抑制房地產投機炒作，將向議會提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，非自...

「台南好生活 台南呷頭路」就博會 媒合逾5成

市府勞工局今天在新市區舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請台積電、台灣國際航電Garmin、艾爾斯半導體、全聯...

溪口人返鄉蓋農場推食農教育 學童種蘆荀苗體驗

嘉義縣崙禾美地創生協會熱心推動農村經濟，上午在協會大本營溪口鄉美北村，以蘆筍產業為起手式，舉辦「食農教育-蘆筍苗移植體驗...

台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒 搭配農夫市集重開張

台南市安定區農會今天推出胡麻系列產品禮盒，配合每個月兩次的農夫市集發表亮相。農會總幹事王寶民表示，全新禮盒內含在地胡麻油...

台南藏金閣首辦捐血救血荒 捐血袋數不夠快去馳援

台南血液庫存量偏低，南市環保局藏金閣今天利用拍賣會活動，首次結合台南捐血中心，舉辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，除了吸引民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。