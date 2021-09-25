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「台南好生活 台南呷頭路」就博會 媒合逾5成

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影

市府勞工局今天在新市區舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請台積電、台灣國際航電Garmin、艾爾斯半導體、全聯實業等科技、傳產等93家企業徵才，有5329個工作機會、月薪3萬以上的有2689個職缺；勞工局下午公布初步媒合超過5成，不過還是有些廠商始終乏人問津、攤位前冷冷清清。

市長黃偉哲說，「拼經濟」是首要的施政重點，為提升台南城市競爭力，市府除積極建構友善投資環境，吸引優質企業投資，像國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井outlet等企業，另日前誠品生活也攜手碳佐麻里宣布進駐南區開發，經統計今年1月至7月新增178家投資案，吸引153億元投資額，創造376億元產值，這些新的投資案都將吸引人潮帶動周邊經濟發展，將為台南創造就業機會、引進人才到台南。

勞工局長王鑫基說，參與就博會的許多廠商提供良好員工福利，其中燦揚企業除生育補助與養育津貼，更提供長者照顧假讓員工無後顧之憂；台灣國際航電0~6歲育兒津貼、還有免費接駁車等，吸引求職民眾前往面試。

台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就博會，許多民眾全家參與。記者周宗禎／攝影

勞工局 生育補助

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