「台南好生活 台南呷頭路」就博會 媒合逾5成

市府勞工局今天在新市區舉辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請台積電、台灣國際航電Garmin、艾爾斯半導體、全聯實業等科技、傳產等93家企業徵才，有5329個工作機會、月薪3萬以上的有2689個職缺；勞工局下午公布初步媒合超過5成，不過還是有些廠商始終乏人問津、攤位前冷冷清清。

市長黃偉哲說，「拼經濟」是首要的施政重點，為提升台南城市競爭力，市府除積極建構友善投資環境，吸引優質企業投資，像國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井outlet等企業，另日前誠品生活也攜手碳佐麻里宣布進駐南區開發，經統計今年1月至7月新增178家投資案，吸引153億元投資額，創造376億元產值，這些新的投資案都將吸引人潮帶動周邊經濟發展，將為台南創造就業機會、引進人才到台南。