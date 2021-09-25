溪口人返鄉蓋農場推食農教育 學童種蘆荀苗體驗

嘉義縣崙禾美地創生協會熱心推動農村經濟，上午在協會大本營溪口鄉美北村，以蘆筍產業為起手式，舉辦「食農教育-蘆筍苗移植體驗趣」社區活動，縣長翁章梁、地方人士與學童溫室栽植蘆筍苗，凝聚提升蘆筍產業共識，教育學童感恩土地環境，寓教於樂。

陳梧桐是旅外、事業有成的溪口鄉崙尾（崙尾為美北村和美南村昔日地名）人，有感於農村人口老化，年輕人外移，農村經濟沒落，懷著促進家鄉農村經濟發展使命，返鄉成立崙禾美地創生協會，結合產官學力量和資源，發揚農村傳統優良文化與善良生活風俗，倡導社區團結互助風氣。

為提升家鄉蘆筍產業質與量，協會蓋溫室示範農場，上午透過食農教育活動，邀請翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、專家學者、蘆筍農友、社區居民和美林國小學童，進入溫室體驗蘆筍移植與相關知識教學，期望學童與居民能深入認識崙尾的蘆筍產業。